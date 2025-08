U23 von Mainz 05: Mit drei Neunern in ruhigeres Fahrwasser

Für die 05-Zweite gilt es vom ersten Spieltag an, Abstand zur Abstiegszone zu gewinnen - was letztes Jahr zum Drahtseilakt bis zum letzten Spieltag wurde. Das soll dieses Jahr anders werden, denn die 05er wollen aus ihren „Fehlern“ der vergangenen Saison lernen. Und das fängt in vorderster Front an.

Seine Mannschaft sei „der Gewinner der Vorbereitung“, kein einzelner Spieler. Was die Arbeit letztlich Wert ist, werden die ersten fünf Spiele zeigen. Denn die haben es in sich: Nach Walldorf geht es gegen Hessen Kassel, die Kickers aus Offenbach und Stuttgart und Steinbach Haiger. Das Stadtderby steigt am 26. September freitagsabends bei Schott Mainz.

So unterscheiden sich Vargas, Videira und Moreno Fell

Mitte August vergangenen Jahres gaben die Mainzer ihren Mittelstürmer Marcus Müller in die Dritte Liga zum VfL Osnabrück ab, diesen Sommer ging es für den 22-Jährigen sogar noch eine Etage höher zu Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel. „Für ihn ist es perfekt gelaufen. Daher haben wir richtig für den Jungen entschieden, aber haben auch ein bisschen auf den Mannschaftserfolg verzichtet“, räumt Hoffmann ein. Als Angreifer Nummer zwei, Nayrobi Vargas, ab Oktober dann noch ausfiel, sind die 05er in einen Negativlauf geraten, „weil wir keine Neuner mehr auf dem Platz hatten und positionsfremde Jungs dort spielen lassen mussten“, so Hoffmann.

Eine Saison weiter haben die 05er auf das Problem reagiert und sogar drei Neuner im Kader. Neben dem Honduraner Vargas verpflichteten die Rheinhessen Jayson Videira (Hannover II) und Verbandsliga-Torschützenkönig Fabio Moreno Fell. „Alle drei sind unterschiedliche Typen. Nayrobi spielt lieber mit dem Gegner im Rücken, Jayson arbeitet sehr raumübergreifend und Fabio hat seine Stärken in der Box“, erklärt der 05-Coach. Sie sollen dabei helfen, „ein weiteres Learning“ aus der vergangenen Saison erfolgreich auf dem Platz anzuwenden: Tore machen in engen Spielen, in denen jede einzelne Aktion in der Regionalliga entscheidend sein kann.

Gegen Astoria Walldorf dabei: Kacper Potulski spielt für die U23 von Mainz 05

Der Mainzer U19-Meistertrainer von 2023 erwartet vor allem von seinen ehemaligen Youth-League-Helden aus A-Jugend-Zeiten den nächsten Schritt. Lovis Bierschenk, Jason Amann, Marcel Kalemba als auch Tim Müller sollen in ihrer zweiten bzw. dritten Regionalliga-Spielzeit noch wichtigere Rollen einnehmen. Einen anderen Europapokal-Helden wird Hoffmann hingegen diese Saison deutlich seltener sehen. Daniel Gleiber, vergangene Spielzeit Kapitän der U23 und im Januar mit einem Profivertrag ausgestattet, „wird weniger bei uns auftauchen“, prophezeit Hoffmann, der die Situation vergleicht mit Nelson Weiper vergangene Saison. „Er bekommt bei uns Spielminuten, wenn er welche braucht.“ Dafür wird gegen Walldorf aber das 17-jährige Defensivtalent Kacper Potulski mit an Bord sein, das von Proficoach Bo Henriksen während der Vorbereitung nicht nur einmal mit Lob überschüttet wurde.

Benjamin Hoffmann lässt Rückkehr von Yunus Malli zu Mainz 05 offen

Vielleicht hat der junge Pole auch bald einen erfahrenen Ex-Mainzer an seiner Seite. Yunus Malli, seit einem Jahr vereinslos, hält sich seit dem Vorbereitungsstart bei der 05-Zweiten fit. „Er ist unser Trainingsgast und macht es gut. Mehr kann ich zu dem Thema nicht sagen. Das ist etwas für die sportliche Leitung“, sagt Hoffmann und lässt Spekulationen über eine feste Malli-Rückkehr nach Mainz am Leben. „Wenn wir einen fünften Spieler über 23 Jahren noch dazu nehmen sollten, müsse man mit den anderen nochmal klar kommunizieren“, führte Hoffmann fort, der auf die Regel anspricht, dass bei einer U23 in Deutschland nur drei Ü23-Spieler pro Spiel dabei sein dürfen. Doch das ist Zukunftsmusik, zunächst liege der Fokus nur auf Walldorf und den ersten drei Punkten der neuen Saison.