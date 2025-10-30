U23 von FSV Mainz 05: »Im Männerfußball angekommen«

Mainz. Gelingt den U23-Fußballern des FSV Mainz 05 der große Coup? Vorige Saison wurde am Bruchweg bis zuletzt um den Klassenerhalt in der Regionalliga gezittert. Nun ist, nach dem 2:1-Sieg gegen Spitzenreiter Freiberg, Rang eins greifbar. Was sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren? Kapitän Philipp Schulz und Co-Trainer Christof Babatz nehmen Stellung.

Babatz: Wir hatten eine super Vorbereitung. Die Jungs sind von Anfang an gut miteinander ausgekommen. Das Trainingslager, eine Woche zusammen sein, mit Rafting und Mannschaftsabend, hat das Ganze schon so gefestigt, dass es eine richtige Einheit geworden ist, eine richtige Mannschaft. Und dass wir das System umgestellt haben, von 4-4-2 beziehungsweise 4-2-3-1 hin zu 3-4-3, trägt auch Früchte.

Schulz: Wir haben uns zusammengefunden und sind eingespielter. Das ist der entscheidende Punkt. Zudem wurden wichtige Spieler dazu geholt.

Was ist anders an der Mannschaft?

Schulz: Die Teamchemie, der Zusammenhalt ist diese Saison etwas Besonderes. Wir sind im Männerfußball angekommen. Die Konstellation der Charaktere passt gut zusammen.

Gab es Besonderheiten bei der Saisonvorbereitung, beim Teambuilding?

Schulz: Nichts Besonderes, aber im Trainingslager beim Sieg gegen einen Zweitligisten aus Österreich hat man schon gemerkt, dass da etwas entstehen kann. Wenn du Erfolg haben willst, musst du auch die Mentalitätsspieler haben, die über Grenzen hinaus gehen und kämpfen bis zum Schluss. Fabio (Moreno Fell, d. Red.) muss man loben, er kommt aus der Verbandsliga, ist sehr hungrig Tore zu schießen. Fabio und Jayson (Videira, d. Red.) sind zwei Stürmer, die uns sehr guttun. Yunus Malli als einer der Routiniers kann uns täglich im Training Tipps geben und geht vorneweg.

Erinnert Sie etwas an die U19-Meister-Saison?

Schulz: Das ist schwer zu vergleichen. Aber wir haben mit Benjamin Hoffmann den Trainer, der sehr viele Jungs schon in der Jugend trainiert hat. Die Philosophie, defensiv gut zu stehen, unser Spiel durchzuziehen. Die Krieger-Mentalität, alles auf den Platz zu werfen. Damals hat Nelly Weiper vorne viel Lärm gemacht, jetzt haben wir mehrere Jungs, die das übernehmen. Wir haben die passenden Spielertypen auf jeder Position.

Babatz: Da war es ähnlich – es war ein Team, eine Mannschaft. Auch die Spieler, die nicht jedes Wochenende spielen und nicht immer zum Kader gehören, haben sich genauso über den Erfolg der Mannschaft und jedes einzelnen Spielers gefreut.

Hat der Sieg gegen den Spitzenreiter Ambitionen geweckt?

Schulz: Von außen betrachtet fand ich, dass wir sehr reif gespielt haben. Wir kommen mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und Lockerheit in die Spiele, die wir auch brauchen. Wir wissen, dass wir jeden schlagen können. Letzte Saison haben wir eher gedacht: Das wird schwer. Wir waren auch nicht so eingespielt. Natürlich könnte man nach oben blicken, aber es ist sehr früh. Von vornherein war der Klassenerhalt das Ziel. Alles andere nehmen wir von Spiel zu Spiel mit.

Babatz: Es ist immer schön, wenn man eine Mannschaft, die vor einem steht, schlägt. Wir haben zu Hause noch kein Spiel verloren, und wir haben einen Lauf und das Selbstvertrauen.

Und die Ambitionen?

Babatz: Nein, so weit denken wir gar nicht. Jetzt steht schon der nächste Knaller bevor.

Sie haben schon vier Siege in der 90. Minute aus der Hand gegeben. Woran liegt’s, wie kann man es beheben?

Babatz: Wir haben einfach Szenen gezeigt bekommen, wo und wie wir standen und verteidigt haben, als wir geführt haben, und wie die Tore entstanden sind, im Vergleich zu vorher. Das haben wir mit Bildmaterial veranschaulicht, sodass für jeden klar war, wie wir es besser machen müssen.

Was war der Grund für die taktische Änderung, außer einer Anpassung an die erste Mannschaft?

Babatz: Die Anpassung an die Erste war zum Beispiel ein Grund, weil die Wege kurz sind. Der ein oder andere, der oben mittrainiert und bei uns spielt, muss sich dann nicht umstellen. Zudem haben wir die letzte Saison analysiert und sind zu dem Entschluss gekommen, die Grundformation zu ändern. Es war unter Kloppo vor 25 Jahren schon so: Erst sind wir fast abgestiegen, dann fast aufgestiegen. Auf Abstiegskampf hat jemand, der das mal erlebt hat, ja gar keine Lust mehr. Klar, dass man dann hinterfragt, was gut und was schlecht war. Das, was schlecht war, ändert man, um mehr Intensität, Glauben und Vertrauen rein zu bringen.

Das Interview führte Torben Schröder.