U23 von Fortuna Köln erweitert das Team

Einen groß gewachsenen Angreifer hat die U23 vom FC Hürth verpflichtet. In seinem ersten Seniorenjahr machte der 19-Jährige beim Mittelrheinliga-Absteiger auf sich aufmerksam. Nun wechselt Jamal Issifou in die Kölner Südstadt zur Mannschaft von Trainer Iraklis Metaxas.

„Jamal ist eine Art Senkrechtstarter, der über sehr viel Potenzial verfügt. Wir wollten unbedingt mit ihm arbeiten. Ich denke, dass er bei uns einen weiteren großen Schritt in seiner Entwicklung machen kann. In den Spielen gegen Hürth ist er auch Pascal Lammerich, dem Kaderplaner der ersten Mannschaft, aufgefallen. "Da hat er einen guten Eindruck hinterlassen. Wir sind froh, mit ihm einen körperlich starken Stürmer verpflichtet zu haben“, sagt LZ-Leiter Timo Westendorf.

In der Jugend wurde der Stürmer bei Rheinsüd und Ford Niehl ausgebildet. In der Hinrunde der vergangenen Saison wurde er vornehmlich noch beim FC Hürth II in der Bezirksliga eingesetzt, ab März dieses Jahres rückte er in die erste Mannschaft auf. Einen seiner drei Treffer erzielte Issifou ausgerechnet beim 2:2 der U23 in Hürth.

Zuvor arbeitete Mostowfi bei der U19 von Bergisch Gladbach als Co-Trainer. Als Spieler kommt Mostowfi auf 98 Einsätze in der Mittelrheinliga für Bergisch Gladbach, BW Friesdorf, den Bonner SC und Alemannia Aachen II. Für Aachen lief er zudem 39-mal in der NRW-Liga auf und für Germania Halberstadt spielte er zehnmal in der Regionalliga Nordost.

„Zunächst einmal möchte ich mich bei Rene Browarski für seine intensive Arbeit bedanken, vor allem in den letzten Wochen konnte man sich auf ihn zu hundert Prozent verlassen. Ali Mostowfi war der Wunschkandidat von Iraklis Metaxas, er wollte gerne weiter mit ihm zusammenarbeiten. Wir freuen uns, dass er sich für die Fortuna entschieden hat“, sagt LZ-Leiter Timo Westendorf.

Weiterer Zugang

Aus der Jugend des FC Hennef wechselt Narius Mofa zur U23 der Fortuna. Der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler bestritt in der letzten Saison 20 Spiele in der U19 DFB-Nachwuchsliga und erzielte dabei vier Treffer. Zuvor spielte er für Deutz 05 in der U17 Bundesliga West.

„Mit Narius konnten wir einen sehr talentierten Offensivspieler für uns gewinnen. Er passt perfekt in unser Beuteschema. Ich bin mir sicher, dass er sich bei uns weiter gut entwickeln wird“, sagt LZ-Leiter Timo Westendorf.