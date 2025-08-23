U23 von Eintracht Braunschweig auf der Suche nach den ersten Punkten

Eintracht Braunschweigs U23 wartet in der Oberliga Niedersachsen weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Nach den beiden Auftaktniederlagen gegen den SC Spelle-Venhaus und den Lüneburger SK Hansa möchte die Mannschaft von Trainer Fabian Adelmann am Sonntag die ersten Punkte einfahren. Gegner in der Rheingoldarena ist um 14 Uhr der SV Atlas Delmenhorst.
Die Nachwuchslöwen belegen vor dem dritten Spieltag Rang vierzehn und stehen damit frühzeitig unter Zugzwang. Delmenhorst reist hingegen mit breiter Brust an die Oker: Zum Auftakt gelang ein klarer 5:1-Erfolg beim VfV Borussia Hildesheim. Zudem überzeugte das Team im DFB-Pokal, als es dem Bundesligisten Borussia Mönchengladbach bei der 2:3-Niederlage über weite Strecken Paroli bot und zweimal einen Rückstand ausglich.
Die Bilanz spricht bislang knapp gegen die Eintracht-Reserve: In vier direkten Duellen gab es einen Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen. Das letzte Aufeinandertreffen im Februar gewann Atlas Delmenhorst mit 3:0. Für die Blau-Gelben bietet sich nun die Gelegenheit zur Revanche – und zur dringend benötigten Trendwende in der noch jungen Saison.