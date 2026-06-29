U23 von Borussia Mönchengladbach startet mit Erfolg Regionalliga West: Der Auftakt in die Sommer-Vorbereitung für Borussia Mönchengladbachs U23 und ihren neuen Trainer Mihai Enache ist gelungen. von RP / Thomas Grulke · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Das ist Mihai Enache. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der Auftakt in die Sommer-Vorbereitung für Borussia Mönchengladbachs U23 und ihren neuen Trainer Mihai Enache ist gelungen. Mit einem ersten Testspielsieg endete die erste Trainingswoche. Wie sich das neue Team zusammensetzt und welches Programm bis zum Saisonstart auf die Spieler wartet.

Es war ganz sicher eine schweißtreibende erste Trainingswoche, die Borussias U23 angesichts der herrschenden Hitzewelle absolviert hat. Vor einer Woche startete Gladbachs Zweitvertretung in die Sommer-Vorbereitung auf die kommende Regionalliga-Saison, am Samstag absolvierte sie ihr erstes Testspiel und gewann gegen den Landesliga-Klub TSV Solingen-Aufderhöhe 6:0 (3:0). „Es tut sehr gut, mit einem überzeugenden Sieg in die neue Zusammenarbeit zu starten. Wir haben eine gute erste Trainingswoche mit einem guten Testspiel beendet“, sagte Enache, der das Amt von Oliver Kirch übernommen hat - Kirch ist zu Arminia Bielefeld gewechselt. Mit seinen Co-Trainern Daniel Ginczek und Oliver Neuville sowie viel Vorfreude und Energie ging Enache die neue Aufgabe an.

Enache sieht Struktur, Mut und Kreativität „Die Energie, die ich in der Trainingswoche schon gespürt habe, haben wir auch im Spiel versprüht. Ich wollte sehen, dass mein Team aus einer klaren Struktur heraus mutig und kreativ agiert - und das habe ich bekommen“, sagte der 45-Jährige nach dem ersten Testspielsieg. Die Tore vor der Pause erzielten Kemal Cirpan, Fritz Fleck und Sulo Ketola, im zweiten Durchgang legten Karim Affo, Iaia Manco Danfa und Mathieu Nguefack nach. Torschütze Affo gehört zu den Zugängen, die ihr Debüt für Gladbachs U23 feierten, auch Kerim Karyagdi und David Igboanugo kamen zum Einsatz. Zudem gehörten Spieler wie Torwart Marcello Trippel, Joseph Bellahsen, Nguefack und Niko Horvat zum Kader, die mit Coach Enache 2025 die Deutsche U17-Meisterschaft gewannen und noch für die U19 spielberechtigt sind.