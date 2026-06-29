U23 von Borussia Mönchengladbach startet mit Erfolg

Der Auftakt in die Sommer-Vorbereitung für Borussia Mönchengladbachs U23 und ihren neuen Trainer Mihai Enache ist gelungen. Mit einem ersten Testspielsieg endete die erste Trainingswoche. Wie sich das neue Team zusammensetzt und welches Programm bis zum Saisonstart auf die Spieler wartet.
Es war ganz sicher eine schweißtreibende erste Trainingswoche, die Borussias U23 angesichts der herrschenden Hitzewelle absolviert hat. Vor einer Woche startete Gladbachs Zweitvertretung in die Sommer-Vorbereitung auf die kommende Regionalliga-Saison, am Samstag absolvierte sie ihr erstes Testspiel und gewann gegen den Landesliga-Klub TSV Solingen-Aufderhöhe 6:0 (3:0).
„Es tut sehr gut, mit einem überzeugenden Sieg in die neue Zusammenarbeit zu starten. Wir haben eine gute erste Trainingswoche mit einem guten Testspiel beendet“, sagte Enache, der das Amt von Oliver Kirch übernommen hat - Kirch ist zu Arminia Bielefeld gewechselt. Mit seinen Co-Trainern Daniel Ginczek und Oliver Neuville sowie viel Vorfreude und Energie ging Enache die neue Aufgabe an.
„Die Energie, die ich in der Trainingswoche schon gespürt habe, haben wir auch im Spiel versprüht. Ich wollte sehen, dass mein Team aus einer klaren Struktur heraus mutig und kreativ agiert - und das habe ich bekommen“, sagte der 45-Jährige nach dem ersten Testspielsieg. Die Tore vor der Pause erzielten Kemal Cirpan, Fritz Fleck und Sulo Ketola, im zweiten Durchgang legten Karim Affo, Iaia Manco Danfa und Mathieu Nguefack nach.
Torschütze Affo gehört zu den Zugängen, die ihr Debüt für Gladbachs U23 feierten, auch Kerim Karyagdi und David Igboanugo kamen zum Einsatz. Zudem gehörten Spieler wie Torwart Marcello Trippel, Joseph Bellahsen, Nguefack und Niko Horvat zum Kader, die mit Coach Enache 2025 die Deutsche U17-Meisterschaft gewannen und noch für die U19 spielberechtigt sind.
In Michel Lieder und Lion Schweers sind Enache die beiden Routiniers in der Abwehr erhalten geblieben, die beiden 30-Jährigen sollen das neue Team führen. Hinzu kommen Spieler wie Chris Beyersdorf, der von der U19 hochgerückt ist und kürzlich seinen neuen Vertrag unterschrieben hat. „Wir befinden uns in einer Kennenlernphase“, sagt Enache, dem noch gut ein Monat Zeit bleibt, um seine neue Mannschaft auf den Liga-Start am ersten Augustwochenende vorzubereiten.
Am kommenden Samstag tritt Borussia beim niederländischen Zweitligisten VVV Venlo an, ehe vom 7. bis 12. Juli das Trainingslager in Ankum ansteht - inklusive des Tests gegen den ortsansässigen SV Quitt Ankum. „Das Team und der neue Staff, aber auch die Jungs untereinander müssen sich näher kennenlernen. Im Trainingslager können wir diese Entwicklung vorantreiben und zudem Feintuning betreiben“, sagt Enache.
Es folgen dann noch Testspiele gegen den Oberliga-Klub TuS Koblenz (15. Juli), 3. Liga-Aufsteiger Fortuna Köln (18. Juli) und den niederländischen Zweitligisten RKC Waalwijk (25. Juli). Das Programm der U23 für die kommenden Wochen steht - und der Anfang ist bereits gemacht.
Borussia: Trippel (46. Maximilian Neutgens) - Bellahsen, Lieder, Schweers (46. Luke Walde), Igboanugo - Fleck (56. Robert Zickler), Cirpan (46. Danfa), Kimi Koukkumäki (46. Horvat), Luka Vidic - Ketola (46. Nguefack), Karyagdi (46. Affo). Tore: 1:0 Cirpan (16.), 2:0 Fleck (37.), 3:0 Ketola (43.), 4:0 Affo (57.), 5:0 Danfa (69.), 6:0 Nguefack (78.).