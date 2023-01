U23 verpflichtet Marius Mair FC Homburg II: Zweiter Winter-Neuzugang perfekt

Nach Innenverteidiger Jonas Holzweißig hat unsere U23 einen weiteren Neuzugang zu vermelden. Marius Mair wird die Homburger ab sofort in der Schröder-Liga Saar verstärken. Nach dem verletzungsbedingten Abgang von Yury Cabral, der nach seinem Kreuzbandriss in seine Heimat zurückgekehrt ist, hat man mit Marius Mair im Mittelfeld für entsprechenden Ersatz gesorgt. Der 20-Jährige, der aktuell ein Fernstudium in Homburg absolviert, hielt sich bereits seit Oktober im Training bei unserer U23 fit.

Mair, der gebürtig aus Hausham am Tegernsee kommt, wurde bis 2019 bei der Jugend der Spvgg. Unterhaching ausgebildet. Dort hat er unter anderem 23 Einsätze in der U17-Bundesliga Süd/Südwest absolviert. Von 2019 bis 2021 spielte der Mittelfeldspieler beim FC Radolfzell in der Verbandsliga Südbaden. In der Saison 2021/22 war der 20-jährige beim FC Höchst in Österreich aktiv.