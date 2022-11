U23 verliert deutlich beim WSV Fortuna spielt nach dem Platzverweis gegen Kingsley Marcinek lange in Unterzahl.

Nach einer verhaltenen Anfangsphase sorgte einer der Ex-Fortunen dafür, dass der Nachmittag für die Flingerner nach einer Viertelstunde eine unheilvolle Wendung nahm. Eine Hereingabe von Lukas Demming bekam Niko Vukancic nicht geklärt, sodass sich Hagemann an seinem Geburtstag artig bedankte und den Ball unhaltbar in den Winkel zirkelte. Keine fünf Minuten später dröhnte das Torjingle erneut durch das Stadion: Nachdem Düsseldorfs Torhüter Dennis Gorka an der Kugel vorbeigetreten hatte, verzögerte Güler, der Teile seiner Jugendzeit in Düsseldorf verbrachte, kurz und schloss dann überlegt ab – 0:2.

Es war allerdings auch der Tag der Serien. Während die Wuppertaler ihre vergangenen vier Pflichtspiele – den Sieg im Niederrheinpokal-Achtelfinale gegen den Mülheimer FC mit eingeschlossen – allesamt gewannen, entschied die U23 jedes ihrer zurückliegenden vier Auswärtsspiele beim ehemaligen Bundesligisten für sich. Eine dieser Serien musste also reißen, das stand von vornherein fest. Letztlich war es jene der Mannschaft von Trainer Nico Michaty, die mehr als eine Hälfte lang in Unterzahl agieren musste und mit 1:4 verlor.

In der Defensive wackelten die Wuppertaler zeitweise allerdings auf bedenkliche Art und Weise. Ohne viel eigenes Zutun kamen daher auch die Rot-Weißen zu aussichtsreichen Offensivaktionen. Die mit Abstand beste Gelegenheit vergab Justin Seven, als er plötzlich frei vor Langhoff stand, sein Schuss aber beinahe im Seitenaus gelandet wäre. Der 19-Jährige zerbrach daran jedoch nicht, sondern nutzte die erstbeste Gelegenheit, um seinen Fehler wettzumachen. Nach einer halben Stunde bereitete er den etwas überraschenden Anschlusstreffer mit einem geschickten Zuspiel auf Robin Bird vor.

Dann sah Rechtsverteidiger Kingsley Marcinek nach einem rüden Foul an Hagemann mit der zweiten gelben Karte vom Feld. Die Michaty-Elf lief ihrem Rückstand also in Unterzahl hinterher. Und nach der Halbzeitwuchs die Hypothek: Eine starke Einzelaktion von Ex-Premier-League-Spieler Marco Stiepermann krönte Güler mit seinem zweiten Treffer. Und der ehemalige Düsseldorfer hätte das Ergebnis sogar rasch in die Höhe treiben können. Beim ersten Mal scheiterte er am Pfosten, beim zweiten an Gorka.

Dann landete ein Hagemann-Schuss erst an der Latte und dann hinter der Linie, doch Schiedsrichter Tobias Severins und sein Team sahen den Ball nicht im Tor. Direkt danach hielt Gorka erstklassig gegen den eingewechselten Montag. Kurz vor dem Ende konnte allerdings auch der Keeper den zweiten Treffer Hagemanns nicht mehr verhindern.