U23 verhindert Absturz auf einen Abstiegsplatz Regionalliga: Fortuna Düsseldorf II siegt bei Aufsteiger 1. FC Düren mit 2:0.

Nico Michaty erwähnte es so beiläufig wie eine Nebensächlichkeit. Dabei veranschaulichte seine lapidare Feststellung nach dem 2:0-Sieg von Fortunas Regionalliga-Fußballern beim 1. FC Düren, wie eng und ausgeglichen das Klassement in dieser Saison tatsächlich ist. „Hätten wir heute verloren, stünden wir auf einem Abstiegsplatz“, sagte der Trainer.

Nach einer kurzen Phase der Eingewöhnung harmonierte das Quartett erstaunlich gut. Brechmann und Marcinek waren hinterher gar an beiden Toren beteiligt. Ersterer führte vor dem elfmeterreifen Foul von Cenk Durgun an Jona Niemiec, der den fälligen Strafstoß eiskalt verwandelte, einen Einwurf gedankenschnell aus. Und Marcinek köpfte nach einer Ecke von Maxim Schröder unter gütiger Mithilfe von Dürens Innenverteidiger Petar Lela das 2:0.

Seine Mannschaft verdiente sie sich den zweiten Auswärtssieg in Folge durch einen ruhigen, zielstrebigen Auftritt gegen einen schwachen Aufsteiger. „Ich finde schon, dass wir ein relativ souveränes Spiel gemacht haben“, konstatierte Michaty. Das schlug sich auch in der Defensivarbeit nieder, sodass die Flingerner zum zweiten Mal ohne Gegentor blieben, obwohl die Viererkette mehr ein Provisorium war. Linksverteidiger Mert Göckan und der wiedergenesene Adam Bodzek, normalerweise im zentralen Mittelfeld beheimatet, bildeten das Abwehrzentrum. Ergänzt wurde die Reihe rechts von Kingsley Marcinek und links von Kevin Brechmann, ein etatmäßiger Offensivakteur.

„Dass wir nach langer Zeit wieder zu Null gespielt haben, hat sich gegen Oberhausen schon abgezeichnet“, sagte Trainer Michaty, „als wir relativ wenig zugelassen haben. Das war heute wieder der Fall und auch die Basis. Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet.“ Aber genauso gut, wenn auch simpel, nach vorne gespielt: mit vielen öffnenden Diagonalbällen oder einfachen Pässen in die Tiefe. „Wir haben in der Videoanalyse gesehen, dass über die Außen sehr viel Platz ist, dass Düren sehr hoch steht und Mann gegen Mann verteidigt. Das haben wir ausgenutzt“, betonte Torschütze Niemiec. Der flinke Flügelspieler ackerte leidenschaftlich und war Fixpunkt des Offensivspiels.

Die wenig temporeiche Defensive des Aufsteigers geriet immer wieder in große Not. Allerdings hätte die U23 daraus mehr Kapital schlagen müssen. „Natürlich müssen wir sehen, dass wir die Konter konsequenter verwerten. Hätten wir das dritte Tor gemacht, wäre der Deckel frühzeitig draufgewesen“, so Michaty. „Aber wir haben unsere Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Außerdem sind wir als Gemeinschaft aufgetreten. Das ist der Hauptgrund, warum wir das Spiel gewonnen haben.“