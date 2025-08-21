U23 überzeugt in Norderstedt mit deutlichem Auswärtssieg

Die U23 von Hannover 96 hat am vierten Spieltag der Regionalliga Nord ein klares Ausrufezeichen gesetzt. Beim Auswärtsspiel bei Eintracht Norderstedt gelang dem Team von Trainer Daniel Stendel ein souveräner 4:0-Sieg, der bereits zur Pause entschieden war.
Nach 23 Minuten nutzte Denis Husser einen Fehlpass des gegnerischen Keepers, legte quer, und Alex Vogel musste nur noch ins leere Tor einschieben. Wenig später stand Husser selbst im Mittelpunkt, als er in der 37. Minute abgeklärt zum 2:0 traf. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Ilias Ebnoutalib nach einem schnellen Angriff auf 3:0.
Auch im zweiten Durchgang blieb Hannover überlegen. In der 78. Minute schnürte Husser seinen Doppelpack und stellte mit dem 4:0 den Endstand her.
Mit nun sieben Punkten aus vier Spielen rangiert die U23 auf Platz fünf der Tabelle, fünf Zähler hinter Spitzenreiter SSV Jeddeloh.
FC Eintracht Norderstedt – Hannover 96 II 0:4
FC Eintracht Norderstedt: Dave Ceesay, Dane Kummerfeld (46. Lukas Felix Krüger), Andre Wallenborn (74. Moritz Achtenberg), Moritz Frahm, Fabian Grau, Leo Bera (127. Nick Gutmann), Falk Christopher Gross (46. Yevhenii Obushnyi), Melvin Zimmer, Manuel Brendel (81. Florian Meier), Jorge Camacho de Valdoleiros, Ezra Kwajo Ampofo - Trainer: Elard Ostermann
Hannover 96 II: Jonas Schwanke, Lukas Dominke, Tim Walbrecht (81. Florent Aliqki), Mark Gevorgyan, Ilias Ebnoutalib, Noah Engelbreth (75. Mustafa Abdullatif), Montell Chinonso Ndikom (67. Rafael Martins Marques), Alexander Vogel (75. Asuma Ikari), Jeremie Niklaus, Denis Husser, Tom Hobrecht (67. Joseph Ganda) - Trainer: Daniel Stendel
Schiedsrichter: Luca Sambill
Tore: 0:1 Alexander Vogel (22.), 0:2 Denis Husser (36.), 0:3 Ilias Ebnoutalib (43.), 0:4 Denis Husser (69.)