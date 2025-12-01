U23–Trainer Seitz sauer nach Pleite beim Tabellenletzten: „Jeder soll sich Gedanken machen"

Holger Seitz und der FC Bayern II stehen mit 24 Punkten auf Rang elf in der Tabelle der Regionalliga Bayern. – Foto: IMAGO/Klaus Rainer Krieger

Die Bayern-Amateure verlieren beim Schlusslicht aus Augsburg mit 1:2. Trainer Seitz kritisiert die mangelnde Einstellung seiner Spieler scharf.

Die Bayern-Amateure stolpern bei Schlusslicht Schwaben Augsburg. Bei der SpVgg Unterhaching wird das Heimspiel gegen den FC Augsburg II nach einer Schiedsrichterentscheidung wenige Minuten vor dem Anpfiff kurzerhand abgesagt. Maximilian Schuhbauer gelingt gegen Schlusslicht Augsburg nur noch der Ehrentreffer für den FC Bayern II

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr TSV Schwaben Augsburg Schw. Augsb. FC Bayern München FC Bayern II 2 1 Abpfiff + Video Das Comeback des zuvor zwei Monate verletzt fehlenden Kapitäns Benno Schmitz ging gründlich in die Hose und der dritte Sieg in Serie blieb aus. Marc Sodji nutzte auf dem holprigen Geläuf einen Fehler in der Abwehr der schläfrig beginnenden Münchner und erzielte aus kurzer Distanz das frühe 1:0 für das Schlusslicht (2.). Nach einem Lattenkopfball von Sodji (6.) kam es für die Mannschaft von Cheftrainer Holger Seitz dann mit dem 2:0 durch Achitpo Keereerom (20.) nach einem schweren Schnitzer von Abwehrmann Grayson Dettoni (20.) knüppeldick.

In der zweiten Hälfte waren die Gäste den Schwabenrittern zwar überlegen, mehr als das 1:2 nach einer Einzelaktion des 19-jährigen Talents Maximilian Schuhbauer (61.) war dann aber für die kleinen Bayern nicht mehr drin. Bei mehreren Abschlüssen verzweifelten die Münchner am stark parierenden Augsburger Torwart Iason Drobný, Sohn des einstigen HSV-Bundesligatorwarts Jaroslav Drobný, und scheiterten am Aluminium. „Es stellt sich schon die Frage, warum wir in der ersten Halbzeit mit 0:2 in Rückstand geraten sind. Da soll sich jeder Spieler einmal seine Gedanken machen“, sagte ein bedienter Seitz. Gleich zwei Chancen zur Wiedergutmachung bekommen die Bayern-Amateure bereits diese Woche mit zwei Heimspielen am Dienstag gegen Spitzenreiter 1. FC Nürnberg II sowie am Freitag im Oberbayern-Derby gegen Wacker Burghausen.