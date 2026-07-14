U23-Trainer Langeneke ist stolz auf seine ehemaligen Schützlinge Mehrere Talente aus der U23 von Fortuna Düsseldorf erhalten in der Vorbereitung ihre Chance bei den Profis. Trainer Jens Langeneke freut sich über die Entwicklung seiner früheren Schützlinge, weiß aber auch: Spätestens zum Start der 3. Liga zählen Leistung, Punkte und Tore. von RP / Leonard Siemer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Trainer Jens Langeneke. – Foto: Marco Bader

Schon bevor die eigentliche Saison beginnt, bekommen all jene Akteure, die in der vergangenen Spielzeit noch größtenteils in der U23 eingesetzt wurden, nun aber bei den Profis ihre Chance erhalten, einen Eindruck davon, wie groß der Sprung von der „Zwoten“ zur Profimannschaft ist. Beim Testspiel gegen den VfL Benrath (12:1) strömten über 4200 Zuschauer ins Stadion des Kreisligisten - mehr als bei jedem Spiel der U23 in der vergangenen Regionalliga-Saison. Nach der Partie wurden alle Rot-Weißen, einschließlich der jungen Akteure, von zahlreichen Fans belagert und um Fotos sowie Autogramme gebeten.

Auch sportlich sind die aufstrebenden Talente längst mittendrin in der Vorbereitung. So konnte Mechak Quiala Tito bereits zwei Treffer in den Testspielen verbuchen und hinterließ auch darüber hinaus einen positiven Eindruck. Milan Czako stand in Benrath über 90 Minuten im Tor, und auch Elias Arden machte nicht nur wegen seines Traumtores gegen den SC St. Tönis (5:0) auf sich aufmerksam. Auch Kaden Amaniampong, Levi Mentzel, Anas Slimani und Noah Egouli durften sich bereits in den Testspielen der Drittliga-Mannschaft zeigen.

Langeneke freut sich über die Entwicklung Kein Wunder also, dass U23-Trainer Jens Langeneke stolz auf seine ehemaligen Schützlinge ist. Immerhin begleitet er deren Wege im Fortuna-Nachwuchs schon lange. Quiala Tito etwa trainierte Langeneke bereits in der U17. „Ich freue mich sehr für alle Jungs, dass sie aktuell die Möglichkeit haben, sich bei den Profis zu präsentieren“, berichtet der 50-Jährige dementsprechend. „Sie sind dort aktuell ein fester Bestandteil der Vorbereitung. Es hilft ihnen, dass sie in jedem Training dabei sind und sich in den Testspielen zeigen können.“ Dennoch ist auch dem ehemaligen Profi bewusst, dass spätestens ab dem Pflichtspielauftakt gegen den SV Waldhof Mannheim in vier Wochen auch bei den jungen Spielern vor allem Leistung zählt. „Wir wünschen uns alle, dass die Jungs sich dort etablieren können und ein wichtiger Bestandteil des Drittliga-Kaders werden. Sobald sie aber in der ersten Mannschaft ankommen, zählen ab dem ersten Spieltag in allererster Linie Punkte und Tore“, sagt Langeneke.