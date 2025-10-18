U23-Trainer Eickel bescheinigt Sauck „sehr gute Entwicklung“

Seit rund einem Monat ist Sascha Eickel Trainer der U23 – wie Eugen Polanski in der Bundesligamannschaft trägt auch Eickel seine Berufsbezeichnung „bis auf Weiteres“. Eigentlich ist Eickel Sportlicher Leiter der U19 und der U23, er kannte die Mannschaft also ohnehin im Detail.

„Trotzdem ist es in der neuen Rolle als Trainer intensiver, was die Zusammenarbeit mit der Mannschaft angeht“, sagt der 50-Jährige unserer Redaktion. In den vier Spielen unter Eickel gab es bisher eine Niederlage und drei Remis, als Fünfter ist die U23 in der Regionalliga West weiterhin gut auf Kurs.

Die Spielphilosophie seines Vorgängers Polanski – oder genauer: die Spielphilosophie des Vereins – hat Eickel beibehalten. „Grundsätzlich arbeiten wir bei Borussia schon in die gleiche Richtung und sind bestrebt, die Dinge unabhängig von Trainerideen in die gleiche Richtung zu lenken. Es ist ganz normal, dass es Nuancen gibt, die anders laufen. Dadurch, dass wir eine einheitliche Philosophie haben, ist das aber keine Problematik“, erklärt der Interimscoach, der in der Vergangenheit auch schon die U19 und die U17 bei Borussia trainierte.

Dank seiner Zeit als Jugendtrainer kennt Eickel einige U23-Spieler schon eine ganze Weile. Unter anderem Kilian Sauck, der beim 3:3 gegen die Sportfreunde Siegen sein erstes Tor im Herrenbereich erzielte. „Mit Kilian verbindet mich mehr als nur die Trainer-Spieler-Situation, weil ich ihn schon sehr lange begleite. Kilian hat in kurzer Zeit eine sehr gute Entwicklung genommen. Die letzten Spiele waren so, dass man sagt, er ist etwas Besonderes, gerade im offensiven Kreativbereich“, sagt Eickel: „Es freut mich, dass er sich gegen Siegen mit dem Tor belohnen konnte – für einen Offensivspieler ist das einfach wichtig.“

Langfristige Trainertätigkeit ist nicht geplant

Sauck soll auch in den kommenden Wochen eine wichtige Rolle in der U23 spielen. Wie lange er das unter seinem Weggefährten Eickel tut, steht noch nicht fest. „Ich bin erst mal bis auf Weiteres mit der Aufgabe betraut. Wie lange das sein wird, ist abhängig von Dingen, die oben passieren“, so Eickel, der plant, vollständig in seine Aufgabe als Sportlicher Leiter zurückzukehren: „Ich bin 35 Jahre lang Trainer gewesen und es ist grundsätzlich nicht mein Ansatz, da weiterzuarbeiten. Wir haben viele Trainer im Verein, die den nächsten Schritt gehen wollen.“

Gegen die Sportfreunde Lotte wird Eickel definitiv noch auf der Bank sitzen – am Samstag (14 Uhr) ist die U23 beim Vorjahresdritten zu Gast. „Lotte ist eine sehr spielstarke Seniorenmannschaft, wo es wie gegen Siegen darum geht, die Basiselemente anzunehmen: Robustheit, Duelle offensiv und defensiv. Im Umschaltspiel könnten sich Möglichkeiten ergeben“, erklärt Eickel.

Defensiv muss er die Mannschaft etwas umbauen: Lion Schweers fehlt gelb-, Julian Korb weiterhin rotgesperrt. Dafür ist Yannik Dasbach nach seiner Verletzung zurück im Training und könnte in den Kader zurückkehren.