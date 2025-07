U23-Stürmer Benschop freut sich über seine Rückkehr

Nach Stationen in Hannover, im Ausland, in Wuppertal und zuletzt bei Alemannia Aachen ist er nun zurückgekehrt und bereute diese Entscheidung bisher nicht. „Ich bin sehr herzlich begrüßt worden. Viele im und um den Verein haben mir gesagt, wie sehr sie sich freuen, dass ich wieder da bin. Und genauso fühle ich es auch“, sagte Benschop. „Es ist, als würde ich nach Hause kommen. Ich bin einfach nur glücklich, wieder da zu sein.“ Der Angreifer nahm am Wochenende aber nicht nur an der Saisoneröffnung teil und schaute beim Test der U19 zu, er stand am Samstag auch in einem Pflichtspiel für Fortuna auf dem Platz.