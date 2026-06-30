U23 statt Profis: Neuville äußert sich zu Degradierung

„Wer mich kennt, weiß, wie viel mir diese Aufgabe bedeutet hat. Natürlich fällt es nicht leicht, eine Aufgabe hinter sich zu lassen, die ich mit ganzem Herzen gelebt habe. Aber so ist der Fußball“, schreibt Neuville. Die Zeit bei den Profis habe ihn „unglaublich geprägt“.

Neuville ist seit dieser Woche offiziell Teil des Regionalliga-Trainerteams von Mihai Enache, der als Nachfolger von Oliver Kirch installiert wurde. Wie gerne Neuville weiter seinem Job bei den Profis nachgegangen wäre, verdeutlichten seine Worte unter dem Beitrag.

Rose hatte 2019 die Idee, Neuville vor allem wegen seiner Sprachkenntnisse ins Trainerteam zu holen. Der frühere Angreifer spricht neben Deutsch Französisch, Italienisch und Spanisch. In der Kabine war er daher für die frühere „French Connection“ ein wichtiger Ansprechpartner und Übersetzer. Auch Franck Honorat, der ebenfalls auf einem Foto in Neuvilles Instagram-Post vorkommt, wurde bei seiner Integration von Neuville unterstützt.

In seinem persönlichen Rückblick tauchen fast ausschließlich Fotos aus der Zeit unter den Cheftrainern Marco Rose und Adi Hütter auf. Zu sehen ist Neuville unter anderem mit den ehemaligen Borussen Marcus Thuram, Breel Embolo, Manu Koné und Ramy Bensebani.

„Ich durfte unter verschiedenen Cheftrainern arbeiten, viele großartige Spieler begleiten und besondere Momente erleben. Die Qualifikation für die Champions League, unvergessliche Abende auf der größten europäischen Bühne, emotionale Bundesligaspiele und viele gemeinsame Erfolge werden für mich immer einen besonderen Platz behalten“, sagt Neuville.

Und weiter: „Es macht mich stolz, diesen Weg gemeinsam mit so vielen tollen Menschen gegangen zu sein.“ Neuville bedankt sich beim Verein zudem für das Vertrauen – mit Blick auf seine alte und neue Aufgabe. „Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen, junge Spieler auf ihrem Weg zu begleiten und auch in meiner neuen Aufgabe jeden Tag alles für diesen Verein zu geben“, verspricht er.

Gladbach-Legende

Für die Fans zählt Neuville längst zu den Vereinslegenden. Von 2004 bis 2010 machte er als Profi 161 Pflichtspiele für Gladbach. Dabei gelangen dem Mittelstürmer 42 Tore und 31 Assists. Zudem bestritt er 69 Länderspiele für Deutschland und war bei zwei Weltmeisterschaften im Einsatz: 2002 traf er im Achtelfinale zum 1:0 gegen Paraguay – dem deutschen Gegner am Montag im Sechzehntelfinale der WM 2026. Seine Zeit als Spieler beendete Neuville 2011, zwei Jahre später startete er seine Trainerkarriere bei Borussia als Assistent in der U19.

„Borussia war für mich mehr als nur ein Verein. Und genau mit dieser Überzeugung werde ich auch diesen neuen Weg gehen“, sagt Neuville. „Danke an alle Spieler, Trainerkollegen, Mitarbeitenden und natürlich an unsere unglaublichen Fans, die mich in all den Jahren begleitet und unterstützt haben.“ Ein Foto mit den Trainern Gerardo Seoane und Eugen Polanski taucht in Neuvilles Sammlung nicht auf. Auch das ist ein Statement.