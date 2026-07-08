U23 startet mit jungem Kader in die Bezirksliga-Saison Veränderungen bei der U23 der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in der Bezirksliga von pm · Heute, 22:06 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSG Hofherrnweiler-Unterrombac

Mit einem Durchschnittsalter von nur 21,7 Jahren geht die U23 der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in die Bezirksliga-Saison 2026/27. Nach dem frühzeitig gesicherten Klassenerhalt wurde der Kader gezielt verjüngt, um den Unterbau der Verbandsligamannschaft weiter zu stärken.

Das Gerüst der Mannschaft bilden weiterhin die Torhüter Marius Ulmer und Ludwig Brunk sowie die Feldspieler Marius Bullinger, Franz Discher, Hannes Discher, Gorgis Pugar, David Palatzky, Max Discher, Ben Mahlau, Niko Krauß, Nico Speidel, Emre Aldic, Deniz Aldic und Kerem Yildiz. Verstärkt wird das Team durch vier Eigengewächse aus der U19: Timon Root, Julian Welzel, Lukas Grötzinger und Paul Deroi. Hinzu kommen mit Nico Rahmig (TSG Abtsgmünd), Noel Aman (Viktoria Wasseralfingen), Nikita Butrimov (TSV Nördlingen) und Rückkehrer Anastas Simeonidi (SSV Aalen) vier externe Neuzugänge.

Dem gegenüber stehen die Abgänge von Max Rieger und Julian Jaros, die ihre Karriere beendet haben, sowie Timo Frank, Cedric Reidegeld, Yannik Weiland, Aaron Grässle und Tizian Lipp, die den Verein verlassen haben. Auch im Trainer- und Betreuerteam gibt es Ergänzungen: Ramadan Sabanovski, zuletzt Trainer der U19, wird die U23 künftig bei Bedarf unterstützen, sollte ein Mitglied des Trainerteams nicht zur Verfügung stehen. Darüber hinaus übernimmt Sabanovski die Rolle in der Beobachtung der U21 und U19, um die Entwicklung der Nachwuchsspieler noch enger zu begleiten.