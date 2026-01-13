U23 mit neuem Trainerteam und Rückkehr von Philipp Koch

Die U23 von Eintracht Norderstedt startet als Tabellenführer der Landesliga in die zweite Saisonhälfte. Mit dem FC Alsterbrüder und TBS Pinneberg warten jedoch zwei direkte Konkurrenten. Auch wenn der Aufstieg in die Oberliga kein erklärtes Ziel ist, will die zweite Mannschaft ihre gute Ausgangslage nutzen und im oberen Tabellenbereich bleiben.

Dabei erhält das Team prominente Unterstützung. Eintracht-Rekordspieler Philipp Koch schnürt bis zum Saisonende wieder die Fußballschuhe und verstärkt die U23 im Aufstiegskampf. Team-Manager Milenko Mutabdzija erklärt: „Kocher ist ein Norderstedter Jung und kennt die Mannschaft. So langsam juckt es auch wieder bei ihm im Fuß, er hatte ja auch genug Zeit, sich zu erholen.“ Koch selbst sagt: „Mir fehlt Fußball einfach ein bisschen. Ich habe ja schon früher gesagt, dass wenn ich nicht mehr für die Erste spiele, ich dann für die Zweite spiele.“

Der 35-Jährige hatte im August seine Karriere beendet. In seiner Laufbahn absolvierte er 260 Regionalliga-Spiele, 112 Oberliga-Partien und fünf Einsätze im DFB-Pokal. Nach fünf Monaten Pause dämpft Koch zunächst die Erwartungen. „Ich muss sicherlich erst einmal sehen, dass ich wieder fit werde. Dann hoffe ich, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass die Saison so erfolgreich wird wie möglich.“