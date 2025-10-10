U23 mit Kantersieg – Renner trifft doppelt

– Foto: Marcel Junghanns

Eintracht Braunschweigs U23 hat sich im Wolters Flutlichtpokal keine Blöße gegeben. Beim SC Rot-Weiß Volkmarode gewann die Mannschaft von Trainer Fabian Adelmann am Mittwochabend souverän mit 6:0 (3:0) und zog damit ungefährdet in die zweite Runde ein.

Die Löwen starteten druckvoll in die Partie und gingen früh in Führung: Kapitän Jona Renner traf bereits nach drei Minuten zum 1:0. Auch danach bestimmte die Eintracht das Geschehen und erhöhte durch Robin Placinta (20.) und erneut Renner (38.) noch vor der Pause auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel blieb das Team spielbestimmend. Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn stellte Amer Buljubasic auf 4:0 (47.). In der Schlussphase sorgten Marvin Awuah (70.) und Enrique van der Lubbe (87.) für den deutlichen Endstand. Volkmarode hatte kurz vor Schluss Pech, als ein Kopfball an die Latte prallte – der Ehrentreffer blieb aus.

Trainer Fabian Adelmann zeigte sich nach dem klaren Erfolg zufrieden: „Ab Minute eins war es ein Auftritt, der keine Zweifel am Weiterkommen aufkommen lassen hat. Wir sind sehr zufrieden und konnten so auch ordentlich Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der Oberliga sammeln“, sagte er nach dem Spiel. In der zweiten Runde wartet nun ein bekanntes Duell: Im Prinzenpark trifft die U23 auf den letztjährigen Finalgegner Freie Turner Braunschweig. Die Partie ist für Mittwoch, den 22. Oktober, angesetzt – die Anstoßzeit steht noch nicht fest. In der Oberliga geht es für die Löwen bereits am Sonntag weiter, wenn sie um 14 Uhr beim SV Wilhelmshaven antreten.