„U23 MIT KANTERSIEG“

So., 30.10.2022, 13:00 Uhr

Unsere U23 hatte sich am vergangenen Sonntag viel gegen die 2. Mannschaft des TSV Hardthausen vorgenommen und trat dementsprechend hochmotiviert und fokussiert auf. Nach einer starken ersten Halbzeit mit einigen schönen Spielzügen stand es nach Toren von Agron Azemi (5., 13.), Valentino Bontempi (18.) Dramane Traore (28., 40.) und Kowan Genc (34.) bereits 6:0.

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste aus Hardthausen stärker aus der Kabine und hatten auch einige gute Szenen zu verzeichnen. Hierbei fehlte es allerdings an der Präzision im letzten Zuspiel oder im Abschluss. Die beste Torchance hierbei hatte Severdjan Memish, der aus aussichtsreicher Position den Abschluss am Tor vorbei setzte. Unsere U23 war auch im zweiten Durchgang spielbestimmend und erhöhte das Ergebnis nach Toren von Valentino Bontempi (48.) und Sascha Gotthardt (90.) auf 8:0.