U23 kommt unter die Räder Düsseldorfs Regionalliga-Mannschaft verliert gegen Preußen Münster 1:6.

Dass Fußballer mithin zum Aberglauben neigen, ist hinlänglich bekannt. Einige Vertreter der Zunft betreten den Rasen immer mit demselben Fuß, andere ziehen zuerst stets den rechten, dann den linken Schuh an – oder umgekehrt. Im Fall von Fortunas Regionalliga-Mannschaft äußerte sich der Mystizismus am Samstag auf alternative Art und Weise: Nachdem sie vor Wochenfrist in ihren schwarzen Auswärtstrikots einen 4:1-Sieg bei Fortuna Köln gefeiert hatte, trat die U23 auf eigenen Wunsch hin gegen Preußen Münster in denselben Jerseys an.