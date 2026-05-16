U23-Kaderplanung bei Fortuna läuft trotz unklarer Ligazugehörigkeit

Die lange Zeit des Wartens und Zitterns könnte bald vorbei sein. Mit einem Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 15 Uhr) ist Zweitligist Fortuna Düsseldorf der direkte Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen – die Mannschaft von Alexander Ende hat ihr Schicksal in der eigenen Hand. Eine Tatsache, die in den vergangenen Wochen auf die U23 des Klubs nicht zugetroffen hat. Nach dem Erreichen des sportlichen Klassenerhalts schwebten stets die Abstiegssorgen der Profis über der „Zwoten“. Doch bei einem Sieg der Ende-Truppe in Franken könnten diese endgültig der Vergangenheit angehören.
Auch wenn die Ligazugehörigkeit weiterhin nicht final geklärt ist, laufen die Vorbereitungen für die neue Saison schon lange. „Natürlich denken wir über alle Szenarien nach. Das gehört zu einem professionellen Umgang mit diesen Themen dazu“, erklärt Stefan Vollmerhausen, der sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, im Gespräch mit unserer Redaktion. „Aber ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Abstiegsszenario nicht eintreten wird.“ Bei einem Zwangsabstieg in die Oberliga stünde der „Zwoten“ wie dem ganzen Verein ein XXL-Umbruch bevor.
Doch auch bei einem Verbleib in der Regionalliga wird sich das Gesicht des Kaders verändern. „Wir werden als Ausbildungsmannschaft immer Spieler haben, die uns verlassen“, sagt Vollmerhausen. „Das Kommen und Gehen ist bei einer U23 immer groß. Das wird auch in diesem Jahr so sein.“ Trotz allem blickt der 53-Jährige zuversichtlich auf die Kaderplanung für die kommende Spielzeit: „Unabhängig von der Situation im Verein sind wir schon weit in unserer Planung.“
Das Hauptaugenmerk richtet Vollmerhausen dabei auf die Förderung der Spieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum. „Der größte Fokus liegt natürlich auf unseren eigenen Jungs. Das hat man in den letzten Jahren gesehen“, beschreibt der Nachwuchschef die grundsätzliche Ausrichtung. „Wir haben die Durchlässigkeit von der U19 in die U23 erhöht und spielen mittlerweile mit vielen Jungs, die den Weg durch unser NLZ gegangen sind. Das wird auch in der nächsten Saison so sein, in der einige Jungs aus der U19 in den Kader der U23 aufrücken werden.“
Neben der Verstärkung aus der eigenen Jugend wird es im Transferfenster jedoch auch Verstärkung durch externe Zugänge geben, wie Vollmerhausen bestätigt. Auch dabei kann die „Zwote“ mit den guten Entwicklungsperspektiven punkten – die jüngst unterzeichneten Profiverträge von Noah Egouli und Levi Mentzel sind das aktuellste Beispiel. „Die hohe Durchlässigkeit ist natürlich ein starkes Argument, das wir für uns nutzen“, sagt der 53-Jährige. Gerade bei der großen Konkurrenz an Zweitvertretungen in der Regionalliga ein nicht zu vernachlässigendes Argument für junge Talente, die den Weg nach Flingern finden sollen.
Nimmt Fortunas Zweitliga-Team im Abstiegsendspiel in Fürth am Sonntag die letzte Hürde, steht der U23-Planung für eine weitere Regionalliga-Spielzeit endgültig nichts mehr im Weg.