U23-Kaderplanung bei Fortuna läuft trotz unklarer Ligazugehörigkeit Der Blick bei der U23 von Fortuna geht primär auf die eigene erste Mannschaft, die den Verbleib der Zweiten in der Regionalliga mit absichern muss. von RP / Leonard Siemer · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Für Fortunas U23 könnten Freud und Leid nahe beieinanderliegen. – Foto: Jochen Classen

Die lange Zeit des Wartens und Zitterns könnte bald vorbei sein. Mit einem Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 15 Uhr) ist Zweitligist Fortuna Düsseldorf der direkte Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen – die Mannschaft von Alexander Ende hat ihr Schicksal in der eigenen Hand. Eine Tatsache, die in den vergangenen Wochen auf die U23 des Klubs nicht zugetroffen hat. Nach dem Erreichen des sportlichen Klassenerhalts schwebten stets die Abstiegssorgen der Profis über der „Zwoten“. Doch bei einem Sieg der Ende-Truppe in Franken könnten diese endgültig der Vergangenheit angehören.

Auch wenn die Ligazugehörigkeit weiterhin nicht final geklärt ist, laufen die Vorbereitungen für die neue Saison schon lange. „Natürlich denken wir über alle Szenarien nach. Das gehört zu einem professionellen Umgang mit diesen Themen dazu“, erklärt Stefan Vollmerhausen, der sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, im Gespräch mit unserer Redaktion. „Aber ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Abstiegsszenario nicht eintreten wird.“ Bei einem Zwangsabstieg in die Oberliga stünde der „Zwoten“ wie dem ganzen Verein ein XXL-Umbruch bevor. Kader wird sich verändern Doch auch bei einem Verbleib in der Regionalliga wird sich das Gesicht des Kaders verändern. „Wir werden als Ausbildungsmannschaft immer Spieler haben, die uns verlassen“, sagt Vollmerhausen. „Das Kommen und Gehen ist bei einer U23 immer groß. Das wird auch in diesem Jahr so sein.“ Trotz allem blickt der 53-Jährige zuversichtlich auf die Kaderplanung für die kommende Spielzeit: „Unabhängig von der Situation im Verein sind wir schon weit in unserer Planung.“