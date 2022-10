U23: Jona Niemiec strotzt vor Selbstbewusstsein Regionalliga West: Die U23 von Fortuna Düsseldorf tritt am Samstag bei Fortuna Köln an.

Im Gegensatz dazu strotzte Niemiec im Anschluss an den 2:0-Sieg beim 1. FC Düren am vergangenen Samstag vor Zufriedenheit. Den Strafstoß vor dem Führungstreffer hatte der Angreifer nicht nur herausgeholt, sondern auch selbst verwandelt. „Für das Selbstbewusstsein der ganzen Mannschaft war das Tor sehr, sehr gut“, sagte er nachher. „Und für mich war es auch wichtig, damit ich wieder reinkomme und wieder ein Tor geschossen habe.“ Dass Niemiec die Verantwortung übernehmen würde, war klar. „Ich bin der Elfmeterschütze“, betonte er. „Und dann nehme ich mir den Ball auch voller Selbstbewusstsein, gehe zum Punkt und knalle ihn rein.“

Wie rasant der Wind im schnelllebigen Fußballgeschäft seine Richtung wechseln kann, ließ sich innerhalb weniger Tage am Beispiel von Jona Niemiec eindrucksvoll erkennen. Nachdem Fortunas Regionalliga-Mannschaft vor knapp zwei Wochen ärgerlich mit 0:2 gegen Rot-Weiß Oberhausen verloren hatte, stapfte der Stürmer entnervt in die Kabine. Über das Geschehen wollte er unmittelbar nach dem Schlusspfiff nicht sprechen, zu groß war sein Frust ob der vergebenen Großchance in der Anfangsphase – rückblickend eine spielentscheidende Situation.

Nicht ganz so kaltschnäuzig war der ehemalige Sprockhöveler in einigen anderen Momenten. Die Chancenverwertung ist derzeit sein großes Defizit. Auch wenn er die interne Torschützenliste trotz allem gemeinsam mit Justin Seven – beide haben jeweils drei Treffer erzielt – anführt.

„Wenn Jona alle Dinger machen würde“, sagt Trainer Nico Michaty, „wäre er nicht bei uns. Er ist auf einem Weg, auf dem es immer mal Höhen und Tiefen gibt. Jona hat Potenzial mit seinem Tempo, mit seinem Körper. Er hat Dinge, die man nicht lernen kann, sondern die der liebe Gott einem mitgibt. Aber er hat in vielen Bereichen auch noch Luft nach oben.“

Dass Niemiec in den beiden Vorwochen neben Tom Geerkens, Niko Vukancic und Marcel Mansfeld mit den Profis trainierte, war in jedem Fall eine der genannten Höhen. „Es steigert das Selbstbewusstsein extrem. Bei den Profis muss man sich natürlich an das Niveau anpassen, aber wenn ich dann wieder runterkomme, tue ich das mit Selbstbewusstsein“, sagte der Angreifer nach der Partie in Düren.

Und so gehen Niemiec und die U23 am Sonntag (14 Uhr, Südstadion) mit sechs Punkten aus den zurückliegenden drei Partien im Rücken auch selbstbewusst ins Spiel bei Fortuna Köln, das den Anfang schwieriger Wochen mit weiteren Begegnungen gegen Preußen Münster und den Wuppertaler SV markiert.