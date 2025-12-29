U23-Hinrundenzeugnis: Erst eine Bereicherung, dann dauerverletzt

In der Vorsaison hatte die Offensive von Fortunas Regionalliga-Team wahrhaftig nicht glänzen können, in 30 Partien gelangen ihr nur 34 Tore. In den ersten 18 Spielen der aktuellen Spielzeit sieht das aber schon deutlich anders aus: Nicht mehr viel und die U23 hätte bereits früh in der Rückrunde mehr Tore geschossen als im vergangenen Jahr. Denn die „Zwote“ verabschiedete sich mit 27 Treffern in die Winterpause – 21 von ihnen entfallen auf die Angreifer.

Mechak Quiala Tito (18 Spiele/7 Tore) War fast immer von Beginn an dabei. Mit vielen guten Auftritten, wie etwa als Doppeltorschütze gegen Bonn oder gegen Velbert, als er in der Nachspielzeit zum Sieg traf. Insgesamt mit den meisten Scorerpunkten für die U23. Immer mit dem Zug zum Tor, dennoch aber auch mit einigen Phasen, in denen er vor dem Kasten zu ungenaue agierte und mehrere Möglichkeiten liegen ließ.

Karim Affo (8/0) Stand in der Vorsaison bereits einige Male im Spieltagskader der Profis und gab sein Debüt im letzten Heimspiel gegen Schalke. Soll nun vor allem in der U23 Spielpraxis sammeln und absolvierte seine ersten Spiele für das Regionalliga-Team. Fiel jedoch zur Mitte der Hinrunde lange aus. Offensiv immer bemüht Lösungen zu finden und sich einzubringen, blieb dabei aber auch oft glücklos oder war zu ungenau.

Lennart Garlipp (18/4) Hatte hinter Affo zumeist das Nachsehen, wenn dieser aber nicht da war, war er gesetzt. Spielte eine durchaus solide erste Saisonhälfte, wurde im späteren Verlauf jedoch etwas schwächer und knüpfte nicht mehr an die vielversprechenden Anfänge an. Besonders stark in Gütersloh, wo ihm sein erstes Saisontor gelang und er über die volle Zeit ganz viel ackerte, traf auch gegen Bocholt und doppelt gegen Fortuna Köln. Seit September gelang ihm in Sechzehner dann deutlich weniger, ein weiteres Tor folgte nicht.

Charlison Benschop (6/1) Nicht nur aufgrund seiner tiefen Verbundenheit zu Fortuna eine Bereicherung für die U23, sondern auch wegen seiner Erfahrung und des guten Einflusses auf die Mannschaft. Fand sich zunehmend besser ein und arbeitete viel nach vorne. Legte David Savics Siegtreffer gegen Oberhausen (1:0) auf und traf sehenswert gegen Bocholt. Fehlte danach jedoch angeschlagen und verpasste, bis auf die Spiele gegen Dortmund und Schalke, die restliche erste Saisonhälfte aufgrund von Achillessehnenproblemen.

Deniz Bindemann (18/8) Bescherte der „Zwoten“ zum Auftakt einen wichtigen Punkt in Gladbach. Danach knapp zwei Monate ohne eigenen Treffer und mit nur zwei Vorlagen. Meldete sich dann auf Schalke mit einem und gegen Köln mit zwei Treffern zurück. In Wuppertal trug er mit seinem Hattrick große Anteile am Sieg. Zwischen diesen Highlight-Partien aber auch immer wieder mit schwachen Auftritten, in denen vor dem Tor so gar nichts funktionieren wollte.

Si-woo Yang (16/1) Erstmals zur Mitte der Hinrunde in der ersten Elf, den er dann zunächst auch behielt. Lief und tat viel in der Offensive, musste aber lange auf seinen ersten Torerfolg warten: Gegen Lotte war es dann soweit, als er aus der Distanz einnetzte.

Conor Tönnies (11/0) Kam im Sommer aus der Oberliga zur U23, in der Vorsaison hatte er 24 Tore für Schonnebeck geschossen. Verpasste jedoch die ersten Spiele aufgrund eines Bandscheibenvorfalls und debütierte schließlich am siebten Spieltag. Kam jedoch selbst in schwächeren Phasen seiner Stürmerkollegen nicht über den Status des Einwechselspielers hinaus und wartet weiterhin auf sein erstes Tor.