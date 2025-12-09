U23 geht mit 23 Punkten in die Winterpause

Mit einem klaren 5:1-Erfolg gegen den SV Holthausen Biene hat der SV Meppen II ein erfolgreiches Fußballjahr abgeschlossen. Die Mannschaft von Trainer Carsten Stammermann dominierte das Derby über weite Strecken und zeigte vor heimischer Kulisse einen der reifsten Auftritte der bisherigen Saison. Dass die U23 nun mit 23 Punkten in die Winterpause geht, ist ein Resultat der Stabilität und des Tempos, das das junge Team zuletzt immer häufiger auf den Platz bringt.

Meppen übernahm von Beginn an die Kontrolle und drückte Biene tief in die eigene Hälfte. Folgerichtig brachte Lasse Zumdieck sein Team in der 27. Minute per direkt verwandeltem Freistoß in Führung – ein technisch starker Abschluss als Ausdruck der spielerischen Überlegenheit.

Defensiv ließ Meppen jedoch kurzzeitig die Konsequenz vermissen: Eine Halbfeldflanke reichte aus, damit Fabian Lindenschmidt nur drei Minuten später zum 1:1 ausgleichen konnte. Es blieb der einzige nennenswerte Durchbruch der Gäste vor der Pause.

Nach dem Ausgleich zeigte die U23 eine reife Reaktion. Daniel Benke setzte sich in der 36. Minute mit starker Einzelaktion durch und stellte die Führung wieder her. Spätestens nach der Pause wurde Meppen zum dominanten Taktgeber: Benke erhöhte in der 50. Minute auf 3:1, bevor Malte Zumdieck (87.) und der eingewechselte Janis Hagemann (90.) den verdienten Kantersieg perfekt machten.

Vor allem im zweiten Durchgang war die Überlegenheit deutlich: Meppen kombinierte zielstrebig, gewann die Mehrzahl der Zweikämpfe, setzte Biene permanent unter Druck und kam zu zahlreichen Abschlüssen. Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf wider.

Einordnung und Ausblick

Mit nun 23 Punkten aus 16 Spielen rangiert Meppen II auf Platz acht und hat zu diesem Zeitpunkt der Saison eine Ausbeute erreicht, die das Team vor einigen Monaten sofort unterschrieben hätte. Die letzten Wochen zeigen jedoch auch: Es wäre sogar mehr möglich gewesen. Die Stabilität wächst, das Offensivspiel wird variabler, individuelle Leistungen – etwa von Benke, den Zumdieck-Brüdern oder den nachrückenden Spielern – gewinnen an Konstanz.

Die Mannschaft verabschiedet sich mit einem klaren Statement in die Winterpause: Die Richtung stimmt.

Der SV Meppen II bedankt sich bei seinen Fans für die Unterstützung und blickt mit Zuversicht auf den Re-Start im neuen Jahr.

SV Meppen II – SV Holthausen Biene 5:1

SV Meppen II: Shirin Namoyan, Jan Wulkotte (66. Paul Kassens), Joe Klöpper, Moritz Hinnenkamp, Luca Köster, Niclas Wessels (77. Hennes Hermes), Daniel Benke, Mika Herrmann (66. Janis Hagemann), Amin Muja (66. Michael Klaß), Malte Zumdieck (80. Tjark Eckmeyer), Lasse Zumdieck - Trainer: Carsten Stammermann

SV Holthausen Biene: Felix Ahlers, Rene Hillebrand, Calvin Ransbury, Nino Krasnenko, Fabian Lindenschmidt, Tim Feldhaus, Philipp Elfert, Christopher Schmitz (70. Simon Hüer), Jannik Looschen, Lion Wedekind (70. Justin Schallock), Junior Razack Koné - Trainer: Henning Schmidt

Schiedsrichter: Silas Dickmann - Zuschauer: 380

Tore: 1:0 Lasse Zumdieck (27.), 1:1 Fabian Lindenschmidt (30.), 2:1 Daniel Benke (36.), 3:1 Daniel Benke (50.), 4:1 Malte Zumdieck (87.), 5:1 Janis Hagemann (90.)