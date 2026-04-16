U23 erledigt ihre Hausaufgaben – jetzt liegt es an den Profis Die Enttäuschung über sein misslungenes Debüt als Regionalliga-Trainer war Dominik Sammer bei der Pressekonferenz nach dem Gastspiel seines SC Wiedenbrück in Düsseldorf anzumerken. von RP / Leonard Siemer · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Die U-23 Düsseldorfs ist auf die Profis angewiesen – Foto: Boris Hempel

Schonungslos sprach Dominik Sammer die Defizite seines Teams an, lobte aber auch den Auftritt von Fortunas Regionalliga-Spielern. Diese hätten ihre Tore zu genau den richtigen Zeitpunkten gemacht und den 3:0-Sieg gegen den SC Wiedenbrück absolut verdient, meinte der Nachfolger von Sascha Mölders. Der Spielanalyse seines Kollegen hatte auch „Zwote“-Trainer Jens Langeneke kaum etwas hinzuzufügen und richtete seinen Fokus daher auf die Gesamtsituation, mit der sich sein Team im Saisonendspurt konfrontiert sieht.

Denn nach den beiden Siegen gegen Köln und Wiedenbrück ist den Flingernern der sportliche Klassenerhalt kaum noch zu nehmen, auch weil die Konkurrenz zuletzt große Probleme hatte und Punkte liegen ließ. Die Düsseldorfer hingegen ließen gegen die Ostwestfalen nach ihrer Führung nichts anbrennen und fuhren den nächsten verdienten Dreier ein. Damit hat die Langeneke-Truppe aktuell einen Abstand von elf Punkten auf Rang 16 hergestellt – bei nur noch fünf verbleibenden Partien ein kaum zu verspielender Vorsprung. U-23 ist auf die Profis angewiesen „Ich habe immer betont, dass ich gerne in der Lage bin, dass wir nicht auf die anderen Ergebnisse gucken müssen“, erklärte Langeneke daher nach der Partie. „Und ich glaube, dass wir uns diese Situation jetzt selber geschaffen haben.“ Die „Zwote“ hat also ihre eigenen Hausaufgaben erledigt, vor allem in den direkten Duellen hat sie entscheidende Siege eingefahren. Nun liegt das Schicksal der Regionalliga-Spieler in den Händen der Profis, deren Abstieg in die Dritte Liga zugleich den Abstieg der U23 in die Oberliga bedeuten würde.