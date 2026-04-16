U23 erledigt ihre Hausaufgaben –  jetzt liegt es an den Profis

Schonungslos sprach Dominik Sammer die Defizite seines Teams an, lobte aber auch den Auftritt von Fortunas Regionalliga-Spielern. Diese hätten ihre Tore zu genau den richtigen Zeitpunkten gemacht und den 3:0-Sieg gegen den SC Wiedenbrück absolut verdient, meinte der Nachfolger von Sascha Mölders. Der Spielanalyse seines Kollegen hatte auch „Zwote“-Trainer Jens Langeneke kaum etwas hinzuzufügen und richtete seinen Fokus daher auf die Gesamtsituation, mit der sich sein Team im Saisonendspurt konfrontiert sieht.
Denn nach den beiden Siegen gegen Köln und Wiedenbrück ist den Flingernern der sportliche Klassenerhalt kaum noch zu nehmen, auch weil die Konkurrenz zuletzt große Probleme hatte und Punkte liegen ließ. Die Düsseldorfer hingegen ließen gegen die Ostwestfalen nach ihrer Führung nichts anbrennen und fuhren den nächsten verdienten Dreier ein. Damit hat die Langeneke-Truppe aktuell einen Abstand von elf Punkten auf Rang 16 hergestellt – bei nur noch fünf verbleibenden Partien ein kaum zu verspielender Vorsprung.
„Ich habe immer betont, dass ich gerne in der Lage bin, dass wir nicht auf die anderen Ergebnisse gucken müssen“, erklärte Langeneke daher nach der Partie. „Und ich glaube, dass wir uns diese Situation jetzt selber geschaffen haben.“ Die „Zwote“ hat also ihre eigenen Hausaufgaben erledigt, vor allem in den direkten Duellen hat sie entscheidende Siege eingefahren. Nun liegt das Schicksal der Regionalliga-Spieler in den Händen der Profis, deren Abstieg in die Dritte Liga zugleich den Abstieg der U23 in die Oberliga bedeuten würde.
Die prekäre Lage der Profis war auch im Paul-Janes-Stadion das große Gesprächsthema unter den Zuschauern, die Bedrohung eines Doppelabstiegs erscheint in diesen Tagen so real wie noch nie. Auch Langeneke kam daher auf die Lage in der Zweiten Liga zu sprechen. „Alle weiteren Themen des Vereins werden wir natürlich bestmöglich unterstützen“, sagte der 49-Jährige. „Mit Spielern, Trainingsbeteiligung und was sonst vonnöten ist, damit wir die Saison als Verein gut über die Bühne bekommen.“
Abseits der großen Zukunftsfragen hatte mit Karim Affo ein Spieler, der zuletzt oftmals nicht die erste Wahl war, Grund zur Freude. Der 20-Jährige erzielte kurz nach seiner Einwechslung sein erstes Regionalliga-Tor und sorgte damit für die Vorentscheidung. „Ich freue mich für Karim. Ich kenne ihn seit der U17, jetzt kreuzen sich unsere Wege in der U23 wieder“, sagte sein Trainer daher. „Er hatte sicherlich eine etwas schwerere Zeit zunächst im Profikader und ist jetzt seit einigen Wochen dauerhaft bei uns. Ich hoffe, dass ihm das Tor einfach nochmal Auftrieb gibt und er insgesamt wieder ein bisschen positiver und fröhlicher an die Sache herangeht, so wie ich ihn auch kenne.“