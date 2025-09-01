U23 des SV Ramlingen/Ehlershausen bleibt ungeschlagen

Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II hat seine Tabellenführung in der Bezirksliga gefestigt. Beim robust auftretenden TuS Garbsen setzte sich die Mannschaft von Trainer Darijan Vlaski mit 2:0 durch – in einem Spiel, das weniger durch spielerische Highlights als durch Kampf, Zweikampfhärte und defensive Stabilität geprägt war. Die Tore erzielten Alieu-Badara Njie per Foulelfmeter (58.) und Bajo Kabiro in der Nachspielzeit (90.+2).
„Das war heute ein verdienter Sieg“, sagte Vlaski nach dem Spiel, „auch wenn es schwer war, weil der Gegner nicht wirklich Fußball spielen wollte.“ Garbsen habe vor allem durch Härte und Unterbrechungen versucht, den Rhythmus zu stören. Schiedsrichter Ilkay Yerli ließ viel laufen – zur Unzufriedenheit Vlaskis: „Sie waren sehr aggressiv in den Zweikämpfen."
Trotz des schwerfälligen Starts fand Ramlingen nach der Pause besser ins Spiel. Der Elfmeter, herausgeholt von Favaz Fakri-Kiro, brachte die Gäste auf die Siegerstraße. „In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, mehr investiert und waren die gefährlichere Mannschaft“, so Vlaski. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Bajo Kabiro, der in der Nachspielzeit den entscheidenden Konter vollendete.
Debüt für Quentin Bach
Ein besonderes Augenmerk galt Quentin Bach, der sein erstes Spiel im Tor der Bezirksligamannschaft absolvierte. Der 2007 geborene Keeper kam aus Nienhagen und zeigte laut Vlaski eine „sehr souveräne Leistung“, obwohl er kaum ernsthaft geprüft wurde. „Das, was er zu tun hatte, hat er super gemacht. Im Spielaufbau sehr ruhig, einen Angriff leitet er sogar mit einem langen Abschlag ein – wie ein alter Hase.“
Saavedra-Gerke und Fakri-Kiro ragen heraus
Außerdem hervorgehoben wurden Pablo Saavedra-Gerke, der im zentralen Mittelfeld erneut eine überragende Rolle spielte, sowie Favaz Fakri-Kiro, der vorne unermüdlich arbeitete und den Elfmeter herausholte. „Die beiden gehören für mich klar in die Elf der Woche“, sagte Vlaski. Auch die Einwechselspieler hätten „einen tollen Job gemacht“ und sich nahtlos eingefügt.
Mit nunmehr 13 Punkten aus fünf Spielen bleibt Ramlingen/Ehlershausen II Spitzenreiter – vor der ebenfalls stark gestarteten SG 74 Hannover (12 Punkte). Am kommenden Spieltag will die Vlaski-Elf den Schwung mitnehmen und den nächsten Dreier einfahren. Nach dem Auftritt in Garbsen steht fest: Auch in schweren, unruhigen Spielen hat diese Mannschaft die Mittel, sich durchzusetzen.
TuS Garbsen – SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 0:2
Schiedsrichter: Ilkay Yerli
Tore: 0:1 Alieu-Badara Njie (58.), 0:2 Bajo Kabiro (90.+2)