U23 des SC Waldgirmes stellt sich mit Co-Trainer neu auf

Felix Jost (hinten) wird ab Sommer spielender Co-Trainer bei der U23 des SC Waldgirmes. (Archivbild) © Lorenz Pietzsch

Lahnau-Waldgirmes. Im Dezember 2025 hatte der SC Waldgirmes bereits für Klarheit gesorgt. Alle Trainer – von der Hessen- bis in die B-Liga – verlängerten ihre Verträge über den Sommer hinaus. Damit setzten die Lahnauer ein Zeichen in Sachen Kontinuität an der Seitenlinie, denn bis auf die dritte Mannschaft läuft es sportlich für den SCW nicht rund. Die Hessenliga-A-Junioren wurden kürzlich vom Spielbetrieb genommen, für die U23 in der Gruppenliga könnte ebenso wie für die Mannschaft von Trainer Mario Schappert in der Hessenliga der Abstieg bevorstehen.