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Ligabericht
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U23 des SC Waldgirmes nur mit Remis gegen FSV Cappel
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg kommt die U23 des SC Waldgirmes nur zu einer Punkteteilung gegen den FSV Cappel. Dabei liegen die Lahnauer sogar zurück +++
Marburg. Der FSV Cappel bleibt in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg der König der Punkteteilungen. Auch am Sonntag kam die Mannschaft nicht über ein 1:1 (0:0) gegen den abstiegsbedrohten SC Waldgirmes U23 hinaus. Für die Marburger war es bereits das zehnte Unentschieden der laufenden Saison und zugleich das dritte in Folge. Die Gäste aus Waldgirmes blieben derweil im zweiten Spiel nacheinander ungeschlagen.