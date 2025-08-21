U23 des SC Waldgirmes feiert nach 0:2 ersten Sieg

Wetzlar. Zum Auftakt der Englische Woche in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg hat die U23 des SC Waldgirmes dank Dreierpacker Javier Recio-Perez nach Rückstand beim Nachbarn SG Naunheim/Niedergirmes den ersten Saisondreier gefeiert. Auch der FSV Schröck jubelte im Derby gegen den SV Bauerbach. Deutlich ging es beim VfL Biedenkopf zu: Der nach wie vor ungeschlagene VfL schenkte der SG Eschenburg nach einer Gala von Kapitän Dennis Rakowski vier Tore ein.