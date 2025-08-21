 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
Dennis Rakowski vom VfL Biedenkopf schenkt der SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg drei Buden ein. (Archivfoto) © Lars Hinter
U23 des SC Waldgirmes feiert nach 0:2 ersten Sieg

Teaser GL GI/MR: +++ Der Absteiger hat den Bann in der Fußball-Gruppenliga im Derby gegen die SG Naunheim/Niedergirmes gebrochen. Deutlich macht es derweil der VfL Biedenkopf +++

Wetzlar. Zum Auftakt der Englische Woche in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg hat die U23 des SC Waldgirmes dank Dreierpacker Javier Recio-Perez nach Rückstand beim Nachbarn SG Naunheim/Niedergirmes den ersten Saisondreier gefeiert. Auch der FSV Schröck jubelte im Derby gegen den SV Bauerbach. Deutlich ging es beim VfL Biedenkopf zu: Der nach wie vor ungeschlagene VfL schenkte der SG Eschenburg nach einer Gala von Kapitän Dennis Rakowski vier Tore ein.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

