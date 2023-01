– Foto: Axel Kammerer

U23 des FCM legt wieder los: "Vor uns liegt noch ein langer Weg" Verbandsliga +++ Tabellenführer ist im Winter auf der Ausschau nach Neuzugängen

Der Laktattest und das Auftakttraining am Montag, dann gleich zwei Einheiten am Dienstag: Mit einem knackigen Programm ist die U 23 des 1. FC Magdeburg in der vergangenen Woche in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der Verbandsliga gestartet. „Es geht gleich richtig zur Sache, weil wir nicht viel Zeit haben“, erklärt Trainer Pascal Ibold. Immerhin geht es für die Schützlinge von ihm und Petrik Sander in drei Wochen schon wieder um wichtige Zähler im Titelrennen. Dann starten die Blau-Weißen mit dem Nachholspiel bei Rot-Weiß Thalheim (5. Februar) in die Punktejagd. „Für uns gilt es, die Zeit bis dahin optimal zu nutzen“, sagt Ibold.

Hohe Intensität zum Start der Vorbereitung Für die Vorbereitung bedeutet das: „Wir starten gleich mit einer hohen Intensität und hohen Umfängen. Die Einheiten können gerade zum Beginn schon mal länger dauern“, erzählt der 33-Jährige. Schließlich gilt es, die U-23-Kicker, die für die trainingsfreie Zeit einen Lauf- und Kraftplan mitbekommen hatten, nun allmählich wieder an die hohe Belastung heranzuführen. Dabei helfen sollen auch drei Testspiele, die der Tabellenführer der Verbandsliga ausschließlich gegen Oberligisten bestreitet. Am Sonnabend ging es zur SG Union Sandersdorf (2:3), am 20. Januar gastiert dann der FSV Schöningen auf dem Nebenplatz an der MDCC-Arena (18.30 Uhr), ehe eine Woche später an selber Stelle die Generalprobe gegen den MTV Gifhorn (19.30 Uhr) erfolgt. FCM hält Ausschau nach möglichen Verstärkungen Ob dann auch neue Gesichter für die U 23 zum Einsatz kommen werden? „Das kann ich gegenwärtig noch nicht sagen“, antwortet Ibold. Dass sich der FCM – gerade aufgrund der in der Hinrunde doch häufiger engen Personaldecke – nach externen Verstärkungen umsieht und Probespieler vorspielen, ist kein Geheimnis. Aber: „Neuzugänge im Winter zu verpflichten, ist immer etwas schwieriger als im Sommer“, weiß Ibold. „Wir haben ein paar Ideen, aber wir müssen schauen, welche sich davon umsetzen lassen.“ Doch in welchem Bereich könnte der Tabellenführer, der sowohl den besten Angriff als auch die beste Abwehr der Verbandsliga stellt, überhaupt noch zulegen? „Etwas Erfahrung tut jeder Mannschaft gut“, sagt Ibold. Doch erfahrene Akteure sucht man bei der U 23 vergebens. So betrug der Altersdurchschnitt in den beiden letzten Auftritten vor der Winterpause, als es keine personelle Unterstützung aus dem Profi-Kader gab, jeweils weniger als 20 Jahre. Vielleicht also holt sich der FCM noch Erfahrung ins Boot. „Wir stehen aber nicht unter Druck“, betont Ibold. Charakterliche Komponente muss stimmen