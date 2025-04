U23 des FCD wird zweimal kalt erwischt

Etwas überraschend unterlag die U23-Fußballmannschaft des FC Deisenhofen in der Bezirksliga Süd beim Vorletzten FC Neuhadern mit 0:2 (0:0).

Deisenhofen – Um den Klassenerhalt muss die Reserve des FC Deisenhofen trotz der 0:2-Niederlage beim FC Neuhadern nicht fürchten, die letzte rechnerische Möglichkeit, noch einmal in Gefahr zu geraten, hatte sich schon am Tag vor dem eigenen Auftritt durch das 0:2 des TSV Peiting gegen den TSV Gilching erledigt. Die Luft sei aufgrund der komfortablen Ausgangslage allerdings nicht raus gewesen, betonte Trainer Andreas Budell: „Wir hatten auch gute Spielphasen, vor allem in den ersten 30 Minuten.“

Da erzielte die gegenüber dem Spiel davor auf sieben Positionen veränderte FCD-Reserve auch zwei Tore durch Vincent Bürstner und Jonas Herrmann, die wegen Abseits aber nicht zählten. „Einmal war es klar, beim anderen haben aber auch die Neuhaderner gesagt, dass es kein Abseits war“, so Budell, dessen Team sich gegen Ende des ersten Durchgangs vom Gegner dann allerdings am eigenen Strafraum einschnüren ließ.

Nach dem Wechsel kamen die Blauhemden wieder besser ins Spiel. „Wir hatten einige gute Situationen, hätten nach einem Foul an Luis Lehmann auch einen Elfmeter bekommen müssen“, fand Budell. Doch dann wurde seine Mannschaft zweimal kalt erwischt. Beim 0:1 bemängelte der Coach nach einem Ballverlust im vorderen Drittel das schlechte Umschalten nach hinten, Neuhadern-Joker Murat Tekeli konnte nach einem schönen Pass frei durchmarschieren (73.). Auch beim 0:2, ebenfalls durch Tekeli (81.), kritisierte Budell: „Da haben wir nicht gut zugestellt.“ Und so verlor sein Team ein seiner Ansicht nach „klassisches Unentschieden-Spiel“.

FC Neuhadern - FC Deisenhofen U23 2:0 (0:0) FC Deisenhofen U23: Oswald - Teich (58. Vollmer), Freitag, Cosic (71. Sagner), Lo Re, Yimez, Geigenberger (80. Rogalski), Perneker, Lehmann (79. Bisignano), Herrmann (67. Schmidmaier), Bürstner. Tore: 1:0 Tekeli (73.), 2:0 Tekeli (81.).