U23 des FCD wird beim FC Neuhadern zweimal kalt erwischt

Etwas überraschend unterlag die U23-Fußballmannschaft des FC Deisenhofen in der Bezirksliga Süd beim Vorletzten FC Neuhadern mit 0:2 (0:0).

Deisenhofen – Um den Klassenerhalt muss die Reserve des FC Deisenhofen trotz der 0:2-Niederlage beim FC Neuhadern nicht fürchten, die letzte rechnerische Möglichkeit, noch einmal in Gefahr zu geraten, hatte sich schon am Tag vor dem eigenen Auftritt durch das 0:2 des TSV Peiting gegen den TSV Gilching erledigt. Die Luft sei aufgrund der komfortablen Ausgangslage allerdings nicht raus gewesen, betonte Trainer Andreas Budell: „Wir hatten auch gute Spielphasen, vor allem in den ersten 30 Minuten.“