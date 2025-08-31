U23 des FCD nach 3:0 weiter vorn dabei

Der FC Deisenhofen II spielt weiter ganz vorne mit in der Bezirksliga Süd. Beim SV Ohlstadt holte man mit einem am Ende verdienten 3:0 (1:0) den nächsten Dreier. Der wurde erst mit zwei späten Toren fix gemacht, war aber hoch verdient.

Die Gastgeber hatten in der Anfangsphase eine gute Chance, bei der ein Deisenhofener Verteidiger auf der Linie klärte. Das war dann auch die einzige Großchance der Hausherren, die Deisenhofen gut im Griff hatte. Als sich ein Ohlstadt-Verteidiger verschätzte, ließ sich Noah Rehm die Chance zum 1:0 nicht nehmen. In der Folgezeit passierte vor beiden Toren nicht mehr allzu viel. Den Gästen reichte es, den Vorsprung zu verwalten gegen einen offensiv eher harmlosen Gegner.

In der Folgezeit kontrollierten die Gäste weitestgehend das Geschehen und ließen nur vereinzelte Halbchancen zu. Deisenhofen war dem zweiten Tor näher und hatte Pech bei einem Lattenschuss 20 Minuten vor dem Ende. Als die Hausherren dann aufmachten, konterte der Tabellenzweite und machte die finalen Treffer durch die beiden eingewechselten Kicker David Hoffmann (85.) und Jonas Herrmann (87.). Damit hatte man eine Pflichtaufgabe sehr seriös erledigt. Jetzt freut sich die U23 des Bayernligisten auf das Verfolgerduell kommende Woche gegen den 1. FC Penzberg.