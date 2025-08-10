U23 des FCD mit eindrucksvollem Auswärtssieg

Trotz personeller Nöte fuhr die U23 des FC Deisenhofen den ersten Auswärtssieg der Saison ein, und das über weite Strecken durchaus eindrucksvoll. „Im Großen und Ganzen war es souverän“, sagte Trainer Andreas Budell nach dem 5:2 (2:0) beim TSV Geiselbullach-Neu-Esting, der am Dienstag die Profis vom TSV 1860 München im Totopokal empfängt. Der FCD-Coach räumte aber auch „eine enge Phase“ ein.

Bis zur Trinkpause ereignete sich nicht viel, die Deisenhofner taten sich noch schwer, danach fanden sie aber richtig in die Partie. „Wir haben dann das System umgestellt und hatten die Spielkontrolle“, so Budell, dessen Team sich mit zwei Toren vor der Pause belohnte: Erst traf Florian Weber nach einer Flanke von Tobias Seidl per Kopf (34.), dann schlug Andreas Perneker Ball zu (42.). Wieder hatte Seidl die Aktion entscheidend eingeleitet.

Der Offensivmann aus dem Bayernliga-Kader bereitete auch das 0:3, unmittelbar nach dem Wechsel vor, diesmal war Evrad Ngeukeu der Torschütze (47.). Doch die Partie war damit noch nicht entschieden, denn die Blauhemden ließen in der Folge die notwendige Abgebrühtheit vermissen. „Wir waren zu offensiv trotz Führung“, kritisierte Budell. Prompt kassierte seine Mannschaft zwei Treffer durch Lukas Bründl (66.) und Roman Fuchs (75.). Allzu sehr zittern mussten die Gäste aber nicht mehr, denn nur zwei Minuten nach dem 2:3-Anschluss nickte Weber eine Flanke von Lukas Vollmer zum 2:4 ein (77.). In der Nachspielzeit stellte Weber, wieder auf Vorarbeit von Seidl, den 2:5-Endstand her. „Er hat uns schon gut getan“, hob Budell den vierfachen Vorlagengeber Seidl als einen von drei Spielern heraus. Die anderen beiden waren Dreifach-Schütze Weber und Mittelfeldspieler Jakob Lippmann. „Er hat im Zentrum das Tempo bestimmt, das Spiel gut verlagert und die Bälle fest gemacht“, lobte der Trainer den 20-Jährigen.

TSV Geiselbullach – FC Deisenhofen U23 2:5 (0:2) FC Deisenhofen U23: Dresen - Vollmer, Edenhofer, Yimez (66. Davidovitch), Ngeukeu (74. Zanier), Sliwka (78. Martin), Lippmann, Wohlmann, Perneker (90. Schmidmaier), Seidl, Weber Tore: 0:1 Weber (34.), 0:2 Perneker (42.), 0:3 Ngeukeu (47.), 1:3 Bründl (66.), 2:3 Fuchs (75.), 2:4 Weber (77.), 2:5 Weber (90.+4)