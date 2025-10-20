U23 des FC Deisenhofen unterliegt Planegg nach spätem Gegentor

Der Wunsch, nach drei Niederlagen etwas Zählbares mitzunehmen, war groß bei der U23 des FC Deisenhofen. „Ein Punkt würde uns gut tun“, hatte Trainer Andreas Budell vor dem Spiel beim SV Planegg-Krailling gesagt. Doch der Spitzenreiter der Bezirksliga Süd behielt im Endspurt mit 3:1 (1:0) die Oberhand.„Der Sieg geht so in Ordnung, auch wenn es natürlich schade ist, wenn man erst in der 85. Minute das 2:1 kassiert“, sagte Budell.

Während der FCD-Coach die Leistung des Tabellenführers anerkannte, tat er sich diesbezüglich beim Unparteiischen schwer. Vor allem, was kurz vor der Pause nach einer Rangelei zwischen dem Deisenhofner Niklas Sagner und Planeggs Aleksandar Demonjic passierte, wurmte Budell mächtig: „Da war ein Schlag, nach dem er auch sofort pfeift. Das ist dann aber eine Tätlichkeit und dafür gibt es Rot.“ Doch der Schiedsrichter beließ es bei einer Zeitstrafe für Demonjic (45.). Auch, dass Florian Weber Mitte der zweiten Halbzeit von einem bereits verwarnten Planegger einen Unterarm ins Gesicht bekam, ohne, dass dies Folgen hatte, monierte Budell, der insgesamt eine ungleiche Bewertung der Zweikämpfe empfand: „Das soll nicht bedeuten, dass Planegg nicht den Sieg verdient hat. Sie haben individuell so starke Fußballer drin. Aber wenn du so eine Spielleitung hast, kannst du nicht gewinnen.“