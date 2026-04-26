U23 des FC Deisenhofen sichert sich Klassenerhalt vorzeitig

Deisenhofens Trainer Andreas Budell: „Körperlich sind wir nicht auf dem Stand wie Untermenzing.“ – Foto: Brouczek

Der 3:1-Sieg beim SV Polling brachte die Entscheidung. Die Reserve hat nun neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Den Klassenerhalt fixiert hat die U23 des FC Deisenhofen durch den 3:1 (1:0)-Erfolg beim SV Polling. Dank des ersten Sieges nach zuvor einem Punkt aus fünf Partien hat die Blauhemden-Reserve in der Bezirksliga Süd drei Runden vor Schluss neun Punkte Vorsprung auf den vordersten Relegationsplatz. Und der direkte Vergleich mit dem TSV Geiselbullach, der diesen zwölften Rang einnimmt, spricht mit 5:2 und 1:2 für den FCD. „Rechnerisch ist es durch“, zeigte sich Andreas Budell erleichtert.

Deisenhofens Trainer sah sein Team beim Tabellen-13. vor allem mit langen Bällen konfrontiert: „Die haben wir gut verteidigt. Trotzdem haben wir uns in der ersten Halbzeit mit dem Platz schwer getan, einige Bälle sind weggesprungen.“ Die Führung war allerdings ein technisches Schmankerl: Noah Rehm ging auf die rechte Grundlinie durch und bediente Florian Weber, der mit der Hacke vollstreckte (31.). „Schön gemacht“, lobte Budell, der kurz vor der Pause noch eine Möglichkeit durch Sebastian Geigenberger sah, der frei an Pollings Torwart Mathias Schuster scheiterte.

In der 51. Minute brachte Budell FCD-Urgestein Martin Mayer. „Da ist dann eine andere Sicherheit drin. Er will die Bälle und schafft Freiräume für die Mitspieler“, lobte der Coach den 38-Jährigen. Einen solchen Freiraum nutzte Salvatore Cavaleri nach einem Steckpass von Weber zum 0:2 (64.). Besser hätte das Debüt in der Herren-Bezirksliga für den nur zwei Minuten zuvor eingewechselten, pfeilschnellen 19-Jährigen nicht laufen können. Mit der Vorlage für Webers 0:3 (74.) setzte Cavaleri noch einen drauf. Trotz des 1:3 durch Maximilian Schwinghammer (81.) und eines späten Pollinger Pfostentreffers zeigte sich Budell am Ende nicht nur wegen des abgehakten Klassenerhalts zufrieden: „Es war ein völlig verdienter Sieg.“