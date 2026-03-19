U23 des FC Deisenhofen kann gegen Ohlstadt den Klassenerhalt sichern

– Foto: Dieter Metzler, Maximilian Mer

Die U23 des FC Deisenhofen braucht nur noch einen Sieg. Trainer Budell setzt auf den heimischen Kunstrasen als Vorteil gegen Ohlstadt.

Zwar betont Budell: „Das ist nicht unser kompletter Anspruch. Wir wollen die Ergebnisse der letzten zwei Jahre verbessern und peilen 45 Punkte an.“ Doch es gilt eben: „Erst mal müssen wir die Mindestanforderung erfüllen.“ Neuling Ohlstadt ist 13., hat sich nach schwachem Start mit zwei Remis und acht Niederlagen, darunter das Hinspiel-0:3 gegen den FCD, aber schnell an die Bezirksliga gewöhnt.

Die U23 des FC Deisenhofen ist nach drei Dreiern auf dem besten Weg zu einem sorgenfreien Saisonfinish. „Wir haben zum Neustart gesagt, dass wir mindestens vier Siege brauchen. Den vierten könnten wir jetzt schon eintüten“, hofft Trainer Andreas Budell, dass sein Team im Heimspiel an diesem Freitag gegen den SV Ohlstadt (19.30 Uhr) die 36-Punkte-Marke erreicht, die womöglich zum Klassenerhalt reicht.

Der Schnitt von 1,66 Punkten aus den jüngsten neun Partien liegt über dem Deisenhofner Gesamt-Level von 1,57. „Ohlstadt hatte am Anfang viele starke Gegner. Ihre Pflichtaufgaben gegen die direkten Konkurrenten haben sie erfüllt. Wir dürfen sie nicht unterschätzen“, warnt Budell.

Während sein Team im Rhythmus ist, hat Ohlstadt dieses Jahr erst eine Bezirksliga-Partie absolviert, das könnte helfen. Ein sicheres Plus sieht Budell im heimischen Kunstrasen: „Da tun sich die meisten Gegner bei uns schwer. Diesen Vorteil müssen wir uns zunutze machen. Wichtig ist, dass wir kontrolliert angreifen, einen klaren Plan haben, bei dem alle mitmachen.“ (um)