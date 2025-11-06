U23 des FC Deisenhofen fordert Gilching heraus

Trainer Budell kann beim Auswärtsspiel auf Rückkehrer bauen, doch individuelle Fehler bleiben die größte Herausforderung.

Es ist eine kuriose Parallele zum Hinspiel: Der TSV Gilching-Argelsried, der heute um 19.30 Uhr die U23 des FC Deisenhofen empfängt, konnte am vergangenen Wochenende nicht beim SC Olching antreten, starker Regen hatte den Platz unbespielbar gemacht. In der Vorrunde war die Gilchinger Heimpartie gegen Olching wegen eines Unwetters abgebrochen worden. Es gibt aber auch einen Unterschied zur damaligen Situation. Weil die Gilchinger Ende Juli unter der Woche im Pokal antreten mussten, hatten sie vor dem Duell mit der FCD-Reserve trotzdem nur einen freien Tag. Das wussten die Blauhemden zu nutzen, sie siegten 4:1. Diesmal geht Gilching, zwölf Tage nach dem letzten Spiel, ausgeruht in die Begegnung. „Das kann für sie sicher ein Vorteil sein, wenn der eine oder andere vielleicht aus einer Verletzung zurückkommt“, sagt Deisenhofens Trainer Andreas Budell, aber das kümmert ihn im Grunde nicht allzu sehr. Die Aufgabe beim Tabellendritten sei ohnehin schwer genug: „Ich habe schon vor der Saison gesagt, dass die Gilchinger um den Aufstieg mitspielen können. Sie hatten am Anfang eine schwierige Phase, aber sie spielen einen sehr guten Männerfußball, geben Gas, sind robust, taktisch gut eingestellt.“ Wie schwer es gerade auswärts gegen diesen Gegner ist, zeigt das nachgeholte Match gegen den Zweiten SC Olching, als Gilching nach 0:2-Rückstand noch 2:2 spielte.

Im Hinspiel war es vor allem die für eine junge Truppe erstaunliche Deisenhofner Effizienz, die den Ausschlag gab. „In Sachen geschossener Tore haben wir uns seither gut weiterentwickelt“, findet Budell, er sieht aber auch noch viel Arbeitsbedarf: „Unser Problem sind die individuellen Fehler, nicht nur hinten, sondern auch vorne. Da geht es zum Beispiel darum, wie mache ich Bälle fest. Das ist aber ganz normal, dass junge Leute mal in ein kleines Loch fallen. Damit habe ich nullkommanull Probleme.“

Personell darf sich der Coach über die Rückkehr von Lukas Vollmer, Niklas Sagner und Lukas Blauensteiner in den Kader freuen.