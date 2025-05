U23 des BVB vor dem Abstieg - die Folgen für den Mittelrhein

Es ist immer so eine Sache mit den Auf- und Abstiegsplätzen im Amateurfußball. So richtig viel weiß man in der Regel nicht. Erst gegen Ende der Saison kristallisiert sich heraus, wie die Szenarien unter dem Strich wirklich aussehen, immer abhängig vom Geschehen aus den höheren Ligen. Die schwierige Lage der U23 von Borussia Dortmund in der 3. Liga könnte einigen Mannschaften am Mittelrhein nun ihren Aufstiegsplatz kosten. Ein Blick auf die Ausgangslage.

Die BVB-Reserve steht in der 3. Liga aktuell auf dem 17. Platz, also einem Abstiegsplatz. Das rettende Ufer ist einen Spieltag vor Schluss drei Punkte entfernt. Will das Team von Trainer Mike Tullberg die Klasse noch halten, muss es sein Spiel gegen Aufstiegsaspirant 1. FC Saarbrücken gewinnen und hoffen, dass die Reserve des VfB Stuttgart (46 Punkte, Tordifferenz -10) gegen Rot-Weiß Essen verliert oder sich Waldhof Mannheim (46P, -1 TD) eine deutliche Niederlage gegen Arminia Bielefeld einhandelt.

Der Abstieg der Dortmunder würde eine Kettenreaktion auslösen, die relativ schnell am Mittelrhein ankommt. Denn: Steigt Dortmund ab, entsteht ein zusätzlicher Abstiegsplatz in der Regionalliga West. Den betroffenen Platz belegt zurzeit Eintracht Hohkeppel - die Reserve des FC Schalke 04 auf Platz 14 ist für den Viertligisten vom Mittelrhein nicht mehr zu holen.

Der Fußballverband Mittelrhein selbst gab am 11. Mai ein Dokument raus, das die aktuelle Situation für den Auf- und Abstieg aufzeigt - dabei rechnet der Verband ebenfalls mit zwei Absteigern. Ein Schlupfloch würde möglicherweise ein Rückzug des 1. FC Düren bieten, der aller Voraussicht nach in die Mittelrheinliga absteigt. Etwaige Gedanken, den Startplatz in der Mittelrheinliga nicht wahrzunehmen, wurden bisher noch nicht geäußert - undenkbar ist angesichts des Insolvenzverfahrens aber beinahe nichts.

Keine Folgen für die Mittelrheinliga

Die höchste Spielklasse im Verband Mittelrhein kann sich im Hinblick auf diese Szenarien entspannen. Auch in dem Fall, dass zwei Teams in die Mittelrheinliga absteigen, bleibt es bei einem Aufsteiger und drei Absteigern in die Landesliga. Erst falls es einen dritten Absteiger aus der Regionalliga geben würde, würde es in der Mittelrheinliga einen zusätzlichen Absteiger geben - das ist in dieser Spielzeit aber nicht mehr möglich.

Die Folgen für die Landesliga

Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass durch die Kettenreaktion Hohkeppel und Düren aus der Regionalliga absteigen, steigt kein Vizemeister in die Mittelrheinliga auf. In den vergangenen Jahren konnten sich die Landesliga-Topteams häufig darauf verlassen, dass mindestens einer der beiden Vizemeister aufsteigt, teilweise sogar beide.

Sollte der BVB in der 3. Liga doch noch die Klasse halten, würde wohl der SV Kurdistan Düren als besserer Vizemeister aufsteigen - der Tabellenzweite aus Staffel 2 hat mit einem Quotienten von 2,08 aktuell deutlich die Nase vor dem SSV Homburg-Nümbrecht mit 1,72.

Im Tabellenkeller bleibt es bei drei Absteigern.

Die Folgen für die Bezirksliga

In der Bezirksliga sieht die Gemengelage sehr ähnlich aus. Auch hier leiden die Vizemeister am meisten unter der Abstiegsflut. Nach aktuellem Stand steigt nur einer der vier Tabellenzweiten mit den Meistern auf. Den Vergleich der Zweiten entscheidet fünf Spieltage vor Schluss Eintracht Hohkeppel II (Quotient 2,24) aus Staffel 1 für sich. Hauchzart dahinter folgt der SC Fliesteden mit dem gleichen Punktequotienten, allerdings einem minimal schlechterem Tordifferenzquotienten. Auch der Kohlscheider BC (2,04) und Blau-Weiß Friesdorf (1,96) haben noch Chancen - und müssen darauf hoffen, dass ein Erfolg des BVB noch einem zweiten Vizemeister den Aufstieg ermöglicht.

Am anderen Ende der Tabelle bleibt es bei drei Absteigern pro Staffel.

Die Folgen für die Kreisliga A

Die neun A-Liga-Meister am Mittelrhein gehen in die Bezirksliga hoch - so viel steht fest. Wie gewohnt dürfen aber auch die Vizemeister hoffen. Steigt die Dortmunder Reserve ab, sind es zwei. Hält sie die Klasse, dann drei. Die zwei glücklichen Tabellenzweiten sind aktuell der SV Leuscheid aus dem Kreis Sieg und der TFC Köln (Quotient jeweils 2,44).

Der leidtragende drittbeste Vizemeister wäre der SC Brühl (2,4) aus dem Rhein-Erft-Kreis, dicht gefolgt vom SV Frielingsdorf (2,4) aus dem Kreis Berg. Auch der TuS Chlodwig Zülpich II (2,25) und Fortuna Bonn II (2,1364) schielen noch auf dem Aufstieg als Zweiter. Der VfL Vichttal II (2,0), die SG Union Würm-Lindern (2,0) und der SV SW Huchem-Stammeln (1,7391) haben noch Außenseiterchancen.

Schenkt der BVB einigen Teams den Aufstieg?

Diese ganzen Szenarien zeigen, wie verzwickt die Situation rund um das Auf- und Abstiegsgeschehen kurz vor dem Ende der Saison immer wieder ist. Eins steht fest: Die U23 von Borussia Dortmund dürfte für das letzte Saisonspiel gegen den 1. FC Saarbrücken einen ganzen Haufen neuer Fans vom Mittelrhein dazugewonnen haben.