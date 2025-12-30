U23 des Bahlinger SC triumphiert beim Hallenturnier in Endingen

Szene aus dem Finale des Endinger Turniers: Bahlingen in Rot gegen Mundingen in Grün | Foto: Sebastian Ehret

Die U 23 des Bahlinger SC gewinnt erstmals den 44. WIB-Cup in der Endinger Stadthalle. Im Finale besiegt das Team vom Kaiserstuhl den SV Mundingen mit 3:1.

In Torlaune präsentierten sich die Teams beim traditionellen Budenzauber "zwische de Johre" in der Endinger Stadthalle. An zwei Turniertagen zimmerten die Kicker aus 17 Mannschaften (zwei weniger als im Vorjahr) in 44 Spielen 244 Treffer in die Maschen der kleinen Tore – zur Freude der rund 750 Zuschauer. "Die Spiele waren sehr fair", bilanzierte Manfred Pirk vom Orga-Team: "Es gab keine Roten Karten, der Spaßfaktor auf dem Parkett war hoch." Der Finaltag mit den acht Qualifikanten aus der Vorrunde versprach Hochspannung. Unter ihnen war der SV Mundingen (Landesliga, Turniersieger von 2023) und der Freiburger Kreisligist SV Kappel. Packende Zweikämpfe, kluge Zuspiele, technische Kabinettstückchen, etliche Torraumszenen und viele Treffer wurden von den Zuschauern immer wieder mit Beifall belohnt. Vor allem die "Oldies" der Alten Herren SV Endingen/SC Wyhl ließen sich von den jüngeren Gegenspielern nur selten düpieren. Andreas Futterer als spielender Torwart, Stefan Mamier, Achim Merkle, Wadim Dell & Co. unterstrichen einmal mehr ihr Können.

Im Halbfinale blieben die Überraschungen aus. Die Alten Herren vom ausrichtenden SVE/SC Wyhl konnten zwar gegen den SV Mundingen die frühe Führung durch Frederik Leber (1:0) bejubeln. Diese glich SVM-Keeper Norman Gruber mit einem strammen Schuss aus der Distanz jedoch aus (1:1). Gruber war es dann auch, der im entscheidenden Neunmeterschießen zwei Schüsse parierte und damit den Finaleinzug klarmachte. Am Ende stand es 4:2 für den Mundingen. Eigentor des SC Reute und zwei Doppelpacker für den BSC