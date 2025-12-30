U23 des Bahlinger SC triumphiert beim Hallenturnier in Endingen

Die U 23 des Bahlinger SC gewinnt erstmals den 44. WIB-Cup in der Endinger Stadthalle. Im Finale besiegt das Team vom Kaiserstuhl den SV Mundingen mit 3:1.
In Torlaune präsentierten sich die Teams beim traditionellen Budenzauber "zwische de Johre" in der Endinger Stadthalle. An zwei Turniertagen zimmerten die Kicker aus 17 Mannschaften (zwei weniger als im Vorjahr) in 44 Spielen 244 Treffer in die Maschen der kleinen Tore – zur Freude der rund 750 Zuschauer. "Die Spiele waren sehr fair", bilanzierte Manfred Pirk vom Orga-Team: "Es gab keine Roten Karten, der Spaßfaktor auf dem Parkett war hoch."
Der Finaltag mit den acht Qualifikanten aus der Vorrunde versprach Hochspannung. Unter ihnen war der SV Mundingen (Landesliga, Turniersieger von 2023) und der Freiburger Kreisligist SV Kappel. Packende Zweikämpfe, kluge Zuspiele, technische Kabinettstückchen, etliche Torraumszenen und viele Treffer wurden von den Zuschauern immer wieder mit Beifall belohnt. Vor allem die "Oldies" der Alten Herren SV Endingen/SC Wyhl ließen sich von den jüngeren Gegenspielern nur selten düpieren. Andreas Futterer als spielender Torwart, Stefan Mamier, Achim Merkle, Wadim Dell & Co. unterstrichen einmal mehr ihr Können.
Im Halbfinale blieben die Überraschungen aus. Die Alten Herren vom ausrichtenden SVE/SC Wyhl konnten zwar gegen den SV Mundingen die frühe Führung durch Frederik Leber (1:0) bejubeln. Diese glich SVM-Keeper Norman Gruber mit einem strammen Schuss aus der Distanz jedoch aus (1:1). Gruber war es dann auch, der im entscheidenden Neunmeterschießen zwei Schüsse parierte und damit den Finaleinzug klarmachte. Am Ende stand es 4:2 für den Mundingen.
Eigentor des SC Reute und zwei Doppelpacker für den BSC
Ein Eigentor zum 1:1-Ausgleich zwischen dem SC Reute und der U 23 des BSC war mitentscheidend für den Ausgang des zweiten Halbfinales. Paul Schneider hatte Reute in Führung gebracht, als ein verunglückter Rückpass von Jannik Siegert den Weg ins Reuter Tor fand. Danach drehte Bahlingen auf und zog auch durch die beiden Doppelpacker Giuliano Perrone und Ethan Sittler auf 6:1 davon. Das kleine Finale um Rang drei wurde im Neunmeterschießen zwischen dem Spätlese-Team Endingen/Wyhl und Reute bestritten. Die Routiniers bejubelten vom Punkt einen 5:4-Erfolg. Damit platzierten sich die Oldies, wie im Vorjahr, auf Rang drei.
Das Endspiel über 13 Minuten beim 44. Budenzauber war einer der Höhepunkte der beiden Turniertage. Mit der BSC U 23 und dem SV Mundingen trafen Youngsters auf Routiniers. Bahlingen konnte seine Vorjahres-Finalteilnahme wiederholen und Mundingen wollte an den 2023er-Turniersieg anknüpfen. Der 17-jährige Franzose Ethan Sittler im BSC-Trikot legte mit einem Doppelschlag zum frühen 2:0 (5./7. Minute) imposant vor. Mundingen zeigte sich wenig geschockt und wehrte sich gegen die technisch versierten Nachwuchskicker aus Bahlingen. Der 2:1-Anschlusstreffer von Elia Worm nach zehn Minuten legte beim SVM neue Kräfte frei. In der Mundinger Drangphase markierte kurz vor der Schlusssirene Marlon Broß das Bahlinger 3:1. Es war die Entscheidung im spannenden Finale. Das Fazit vom BSC-Kapitän Julius Disch fiel positiv aus: "Im vergangenen Jahr unterlagen wir im Finale noch nach deutlicher Führung. Dieses Mal spielten wir bis zum Schluss konzentriert unseren Fußball weiter."
Neben dem Pott gab es eine 450-Euro-Prämie für den Sieger. Der BSC war mit vier A-Junioren angetreten und bildete somit das jüngste Turnierteam. Der Mundinger Elia Worm meinte: "Das Finale haben wir am Ende nicht gut ausgespielt. Wir freuen uns dennoch über Platz zwei." Zum besten Torhüter des Turniers wurde Luca Röttele (SC Reute) gewählt, zum besten Torschützen Ethan Sitterle vom BSC (12 Treffer).
Endstand: 1. Bahlinger SC U23, 2. SV Mundingen, 3. SV Endingen/SC Wyhl Alte Herren, 4. SC Reute, 5. SC Wyhl, 6. SV Kappel, 7. FC Denzlingen, 8. FC Teningen.