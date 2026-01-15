Langeneke ist zufrieden mit den Zugängen. – Foto: Boris Hempel

U23-Coach Langeneke zeigt sich zufrieden mit den Winterzugänge Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist bei Fortunas U23 niemand wirklich zufrieden. 18 Punkte nach 18 Spielen lautet die Bilanz, mit der die „Zwote" in die Winterpause gegangen ist. Damit diese Ausbeute im neuen Jahr größer wird, waren die Verantwortlichen auf dem Transfermarkt aktiv.

Drei Zugänge wurden bislang an den Rhein geholt, zuletzt sorgte die Rückkehr von Moritz Montag für Aufsehen. Schon in der ersten Trainingswoche, die anders als geplant ablief, konnte Trainer Jens Langeneke auf die Neuen zählen. „Alle drei Zugänge sind gesund und schon im Training dabei“, erzählte der Coach.

Montag soll die Mannschaft führen Der Fokus bei der Verpflichtung lag allerdings nicht nur auf der aktuellen Saison, vielmehr plant man längerfristig mit ihnen. „Alle drei Transfers sind keine kurzfristigen Maßnahmen, um auf das Tabellenbild zu reagieren. Alle sind über den Sommer hinaus bei uns“, bekräftigte Langeneke. Dennoch erhofft sich der Coach natürlich, dass die Neuen auch in der aktuellen Situation helfen. Gerade Moritz Montag, der in seiner Karriere auf 208 Einsätze in der Regionalliga kommt, soll der Mannschaft helfen. „Moritz soll aufgrund seiner Erfahrung, die er in seiner Karriere gesammelt hat, seines Charakters und seiner Mentalität eine Führungsrolle ausfüllen“, sagte der Trainer. „Er war ja auch schon einmal hier und passt hier zu hundert Prozent rein.“ Auch Publikumsliebling Montag selbst weiß, was von ihm erwartet wird. „Die mir zugedachte Rolle möchte ich vom ersten Tag an ausfüllen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere sportlichen Ziele erreichen“, bekundete der 27-jährige Defensivspieler bei seiner Vertragsunterzeichnung.