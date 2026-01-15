U23-Coach Langeneke zeigt sich zufrieden mit den Winterzugänge

Drei Zugänge wurden bislang an den Rhein geholt, zuletzt sorgte die Rückkehr von Moritz Montag für Aufsehen. Schon in der ersten Trainingswoche, die anders als geplant ablief, konnte Trainer Jens Langeneke auf die Neuen zählen. „Alle drei Zugänge sind gesund und schon im Training dabei“, erzählte der Coach.
Der Fokus bei der Verpflichtung lag allerdings nicht nur auf der aktuellen Saison, vielmehr plant man längerfristig mit ihnen. „Alle drei Transfers sind keine kurzfristigen Maßnahmen, um auf das Tabellenbild zu reagieren. Alle sind über den Sommer hinaus bei uns“, bekräftigte Langeneke. Dennoch erhofft sich der Coach natürlich, dass die Neuen auch in der aktuellen Situation helfen. Gerade Moritz Montag, der in seiner Karriere auf 208 Einsätze in der Regionalliga kommt, soll der Mannschaft helfen.
„Moritz soll aufgrund seiner Erfahrung, die er in seiner Karriere gesammelt hat, seines Charakters und seiner Mentalität eine Führungsrolle ausfüllen“, sagte der Trainer. „Er war ja auch schon einmal hier und passt hier zu hundert Prozent rein.“ Auch Publikumsliebling Montag selbst weiß, was von ihm erwartet wird. „Die mir zugedachte Rolle möchte ich vom ersten Tag an ausfüllen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere sportlichen Ziele erreichen“, bekundete der 27-jährige Defensivspieler bei seiner Vertragsunterzeichnung.
Ein weiteres Detail, das mit der Verpflichtung von Montag einhergeht: Der Zugang kennt seinen neuen Trainer bereits aus vergangenen Fortuna-Zeiten. In der Saison 2017/18 stand Langeneke interimsweise für die letzten acht Saisonspiele der „Zwoten“ an der Seitenlinie. In all diesen Partien agierte Montag über die volle Spielzeit und weiß somit, was ihn unter seinem neuen Coach erwartet. Ganz andere Profile als der erfahrene Montag haben die beiden anderen Neuen, die noch am Beginn ihrer Karriere stehen.
„Kaden Amaniampong ist ein spannender Spieler, er hat auch schon Erfahrung in der Dritten Liga gesammelt“, erzählt Langeneke über den 21-Jährigen, der von der Zweitvertretung des VfB Stuttgart kam. Und auch der mit erst 18 Jahren jüngste Zugang, Cherno Bah, kann schon Erfahrung in der Regionalliga aufweisen. „Er könnte noch in der U19 spielen, hat in der Hinrunde aber auch schon in der Regionalliga Südwest gespielt. Auch er ist ein spannender Junge, von dem wir uns perspektivisch viel versprechen“, berichtete sein neuer Trainer. Insgesamt hat die „Zwote“ mit den drei Akteuren eine Mischung aus Erfahrung und Talent verpflichtet. In der Rückrunde gilt es, die Qualitäten dann auf den Platz zu bringen.
