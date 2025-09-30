U23 beim Tabellenzweiten mit Pech

Die U23 von Eintracht Braunschweig hat beim Tabellenzweiten 1. FC Germania Egestorf-Langreder eine bittere Auswärtsniederlage kassiert. Das Team von Trainer Fabian Adelmann unterlag mit 0:2 (0:2), wobei beide Gegentreffer binnen zwei Minuten in der ersten Halbzeit fielen – begünstigt durch eine Rote Karte und eine unglückliche Abpraller-Szene.

Zunächst präsentierte sich die Eintracht stabil, verteidigte diszipliniert und setzte vereinzelte Akzente nach vorne. Dann jedoch die Wende: Nach einem Abschlussversuch der Gastgeber versuchte Außenverteidiger Ömer Sever zu klären, berührte dabei laut Schiedsrichter mit der Hand den Ball im Strafraum. Die Folge: Rote Karte und Handelfmeter. Jonas Lübke verwandelte sicher zur Führung für Egestorf (32.).

Nur zwei Minuten später prallte ein Schuss der Hausherren vom Pfosten unglücklich an den Rücken von Eintracht-Torwart Emil Strauch – der Ball sprang von dort ins Netz (34.).

In der zweiten Halbzeit trat die Eintracht trotz Unterzahl kompakter auf. Adelmann wechselte doppelt zur Pause: Marvin Awuah und Maxim Root kamen für Leonard Laatsch und Kapitän Jona Renner. Zwar gelang es, weitere Gegentreffer zu verhindern, offensiv blieb die U23 aber weitgehend harmlos. Die beste Möglichkeit hatte Awuah, der aus rund 35 Metern einen Heber versuchte, das Tor jedoch knapp verfehlte.