U21 vor großer Herausforderung SV Elversberg II: Auswärtsspiel beim Tabellenführer

Auf die U21 der SV Elversberg wartet an diesem Wochenende in der RPS-

Oberliga eine denkbar schwierige Aufgabe. Die junge Mannschaft von Trainer

Daniel Demmerle tritt an diesem Samstag, 08. Oktober, beim Regionalliga-

Absteiger und jetzigen Oberliga-Tabellenführer FK Pirmasens an. Das

Auswärtsspiel wird um 15.30 Uhr im Sportpark Husterhöhe (Georgia-Avenue) in Pirmasens

angepfiffen.