U21 tritt im Auswärtsspiel bei Mechtersheim an 'SV Elversberg: Schwerer Gang an den Rhein

Die U21 der SV Elversberg ist an diesem Wochenende in der RPS-Oberliga auswärts im Einsatz und tritt am Samstag, 03. Dezember, um 15.30 Uhr beim TuS Mechtersheim an. Im Hinspiel gelang dem Team von Trainer Daniel Demmerle ein 1:1, in der Nachspielzeit wäre durch eine Konterchance sogar noch ein Heimsieg möglich gewesen. „Es war damals ein sehr gutes Spiel von uns“, sagt Demmerle, ergänzt aber: „Die Tabellensituation ist jetzt so, dass Mechtersheim weit vor uns steht.“ Aktuell liegt der Gegner in der Oberliga-Tabelle mit 29 Punkten auf Rang vier, in den vergangenen vier Spielen sammelte Mechtersheim zehn Punkte. „Es ist eine Mannschaft, die viel fußballerische Qualität mitbringt und auch im Mittelfeld sehr gut besetzt ist“, sagt Demmerle: „Ich erwarte einen spielstarken Gegner, der mit Sicherheit versucht, uns in seinem Heimspiel unter Druck zu setzen und unser Tor zu attackieren. Dementsprechend wird es für uns wichtig sein, konzentriert und konstant zu verteidigen und auf unsere Umschaltchancen zu warten.“