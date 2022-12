U21 tritt am Sonntag gegen Diefflen an SV Elversberg II: Letztes Heimspiel des Jahres in Friedrichsthal

Letztes Spiel vor der Winterpause für die U21 der SV Elversberg. Das Team von Trainer Daniel Demmerle bestreitet am Sonntag um 15 Uhr das Heimspiel des Jahres gegen den FV Diefflen auf dem Rasenplatz am Franzschacht in Friedrichsthal. Somit kommt der Tabellenvierte als Gast zur SVE-Zweiten, die Letzter ist. "Diefflen hat eine sehr gute Oberliga-Mannschaft, die sehr viel Erfahrung auf den Platz bringt. Sie haben eine der besten Offensiven der Liga", sagte der SVE-Trainer "43 Tore hat Diefflen in seinen bisherigen 17 Liga-Spielen geschossen, mehr als alle anderen Teams der Liga", ergänzt er. "Für unsere junge Truppe wird es deshalb ein harter Kampf. Wir werden hoch motiviert in dieses Saar-Derby gehen", setzt er seine Vorschau fort. In Mechtersheim gab es bei der 0:3-Niederlage zuletzt zwei späte Gegentore, Aus diesem Spiel könne die Mannschaft einiges mitnehmen. "Wir haben gerade in der zweiten Halbzeit eine sehr starke kämpferische Leistung geboten, aber wir wurden nicht belohnt. Wir sind auf einem guten Weg, wir werden auch jetzt nicht chancenlos sein, fügt er an. Demmerle erwartet einen starken Gegner, aber seine Jungs haben gut trainiert und Bock auf dieses letzte Spiel.