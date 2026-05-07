U21-Kader des FC 08 Villingen nimmt Formen an

Archivbild – Foto: Wolfgang Künstle

Auch die Kaderplanung bei der U21 des FC 08 Villingen schreitet voran. FC 08-Geschäftsführer Sport Marcel Yahyaijan kann sich bereits über 13 Zusagen freuen. Darunter FC 08-Vorstand Frederick Bruno, der auch weiterhin als Spielertrainer dabei sein wird.

„Wir gehen bei allem natürlich weiterhin konsequent den Weg, dass wir die U21 als Ausbildungsmannschaft für die 1. Mannschaft sehen. Wir legen hier großen Wert auf eine hohe Durchlässigkeit zwischen U21 und Oberligateam. Mit Luis Seemann, Noah Kälble und Pascal Staiger haben es wieder drei Spieler aus der U21 in den 1. Mannschaftkader geschafft. Vergangene Saison waren es Yannick und Jonathan Spät die aus der U21 kamen und sich nun etabliert haben.“, betont Yahyaijan.

Trotz des nun auch rechnerisch feststehenden Abstiegs aus der Verbandsliga haben auch bereits einige Spieler aus dem bisherigen Kader zugesagt. Darunter sind Dean Savic, Kevin Laatsch, Felix Kieninger, Koray Bozkirli, Fabian Faas, Nikola Stojkovski sowie Jason Barth. Aus der U19 kommen Torhüter Ahmad Hadi, Kevin Gettinger, Melvin Philipp, Roderik Reisich und Saheed Bello.