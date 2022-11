U21 im Auswärtsspiel bei Hertha Wiesbach gefordert SV Elversberg II: Anschluss soll nicht verloren gehen

Nach dem vergangenen spielfreien Wochenende ist die U21 in der RPS-Oberliga an diesem Wochenende wieder im Einsatz. Das Team von Trainer Daniel Demmerle tritt dabei am Samstag, 05. November, im Auswärtsspiel beim FC Hertha Wiesbach an, Spielbeginn im Prowin-Stadion (Landstuhlstr., Eppelborn) ist um 15.30 Uhr.