U21 empfängt Arminia Ludwigshafen zum Rückspiel SV Elversberg II: Kampf um Meisterrundenplatz nicht aufgeben

Anfang August musste die U21 in der RPS-Oberliga eine äußerst unglückliche 0:1-Niederlage im Hinspiel gegen Arminia Ludwigshafen hinnehmen – jetzt will das junge Team von Trainer Daniel Demmerle im Rückspiel die Punkte im Saarland behalten. Das Heimspiel der U21 gegen Ludwigshafen wird an diesem Samstag, 22. Oktober, ab 15.00 Uhr im Stadion am Franzschacht in Friedrichsthal ausgetragen.

Zum Rückrundenauftakt empfängt die Zweite der SV Elversberg am Samstag um 15 Uhr den FC Arminia Ludwigshafen. Das Spiel wird auf dem hinteren Rasenplatz am Stadion "Am Franzschacht" ausgetragen. „Im Hinspiel hatten wir das Spielglück nicht auf unserer Seite, wir hatten mehrere hundertprozentige Chancen, die wir nicht verwerten konnten“, erinnert sich Daniel Demmerle. Aktuell liegt Ludwigshafen in der Oberliga-Tabelle im Mittelfeld auf Platz sechs und konnte zuletzt einen Punkt gegen den FK Pirmasens (0:0) sowie einen Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern II (4:3) mitnehmen. „Es ist eine abgezockte Truppe“, weiß Demmerle, der aber auch den Fokus auf die eigene Mannschaft richtet. „Wir haben in den letzten Spielen zu viele Gegentore kassiert. Wir wollen hinten wieder stabiler stehen, wie wir das zu Saisonbeginn auch hinbekommen haben. Trotzdem wollen wir auch weiterhin mutig nach vorne spielen – und so die drei Punkte am Samstag angreifen.“