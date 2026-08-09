U21 des SV 98 macht vieles besser

Darmstadt. Es war der nächste Schritt in der Entwicklung. Und so war man bei der U21 des SV Darmstadt 98 nach dem Punkt bei der Heimpremiere in der Hessenliga gegen Hadamar durchaus zufrieden. Über drei Zähler, die ersten der Spielzeit, durfte sich Verbandsligist RW Darmstadt freuen.
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Natürlich ist das Ergebnis wichtig. Wichtig ist dem SV 98 aber auch, wie sich seine U21 entwickelt, wie die Talente den Transfer von der Jugend in den Aktivenbereich meistern. Vor diesem Hintergrund haben die Lilien bei der Heimpremiere, die verdientermaßen mit einem Remis endete, wieder einen Schritt nach vorne gemacht. „Es gab viele Momente, in denen wir es besser gemacht haben. Besser als in Kassel, besser als in der ersten Halbzeit gegen Hadamar – da war eine Steigerung zu sehen“, sagte Patrick Kurt nach der Partie. Der Darmstädter Trainer konnte letztlich mit dem Punktgewinn gut leben.
Nachdem 5:1 zum Auftakt bei CSC Kassel gab es gegen den Aufsteiger den nächsten Zähler für den SV 98. Es hätten auch drei Punkte sein können. „Wir müssen das 2:0 nachlegen“, sprach Kurt die 36. Minute an. Mika Schlosser hatte dabei die große Chance, für die Gastgeber zu erhöhen, die durch Vincent Hofer (20.) in Führung gegangen waren. Doch Schlossers Schuss ging am Tor vorbei. Eine Szene, die ärgerlich war für die Lilien, die danach zudem zu passiv wurden und den couragierten Gästen die Initiative überließen – was diese prompt ausnutzen. Einen weiten Schlag aus der eigenen Hälfte nahm Hadamars Thomas Brewer auf, stürmte auf das Darmstädter Tor zu und glich aus (45.+2). Das war zu einfach, da sah die Defensive der Lilien nicht gut aus.
Kurt („Es wurde aber nicht laut“) fand in der Pause dann die richtigen Worte. Seine Mannschaft steigerte sich, spielte besser und hatte im zweiten Durchgang mehr vom Spiel, wenngleich Hadamar gefährlich blieb. Torgefahr ließen die Darmstädter dagegen aber weitestgehend vermissen. „Uns hat die Wirksamkeit im letzten Drittel gefehlt“, sagte der 33 Jahre alte Trainer. Nur kurz vor Schluss waren die Gastgeber nah dran am Siegtreffer. Nach einem Foul an Schlosser an der Strafraumgrenze, für das Hadamars Brooklyn Wölfinger die Rote Karte sah (90.+4/Notbremse), hämmerte Leon Keramovic den fälligen Freistoß so fest aufs Tor, dass RW-Torwart Nemanja Saula nach seiner Glanzparade kurz an der Hand behandelt werden musste.
„Ich habe mehr gute Aktionen von uns gesehen – darauf können wir aufbauen“, bilanzierte Kurt und blickte bereits auf die nächste Aufgabe seines Teams am kommenden Mittwoch (19 Uhr) bei RW Walldorf. „Wir freuen uns auf das Derby und wollen inhaltlich unsere Leistung steigern. Wir wollen nachlegen“, meinte der Coach. Was die Punkte anbelangt. Und was die Entwicklung anbelangt.
Das, was besser werden sollte, wurde besser – und schon gewannen die Rot-Weißen, die Effizienz zeigten. Auch wenn die Leistung beim Aufsteiger insgesamt hätte besser sein können. „Wir haben die erste Hälfte verschlafen und wenig Lösungen gefunden. Wenn wir hinten liegen, dürfen wir uns nicht beschweren“, sagte RW-Trainer Dominik Lohrer, der anfügte: „Aber wir haben es nach der Pause besser gemacht und eine Reaktion gezeigt.“
Eine Woche nach dem 1:3 zum Auftakt gegen Pars Neu-Isenburg stand die Abwehr der Darmstädter sicherer, ließ nur das zwischenzeitliche 1:1 durch Amir Azouagh (52.) zu. Dem Treffer war allerdings ein Patzer eines Darmstädters vorausgegangen. Unmittelbar zuvor hatte Kyran Chambron Pinho (50.) die Gäste in Führung gebracht. Emin Aykir (67.) nutzte dann eine Chance zum Siegtreffer der Rot-Weißen, die dem VfB die erste Heimniederlage seit über zwei Jahren zufügten.
„Wir sind froh über den ersten Dreier der Saison. So kann es weitergehen – es muss aber auch besser gehen“, sagte Lohrer und blickte schon einmal auf die Aufgabe am Mittwoch gegen den VfR Fehlheim, der mit zwei klaren Siegen gestartet ist und an der Tabellenspitze steht. „Das wird eine große Herausforderung für uns“, so der Coach. Eine Herausforderung, die die Darmstädter erfolgreich bestehen wollen.