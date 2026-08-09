U21 des SV 98 macht vieles besser

Voller Einsatz: Die U21 des SV Darmstadt 98 (links Kelvin Kunstmann, rechts Mika Schlosser) kam in der Fußball-Hessenliga zu einem 1:1 gegen RW Hadamar (Mitte Brooklyn Wölfinger). Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Es war der nächste Schritt in der Entwicklung. Und so war man bei der U21 des SV Darmstadt 98 nach dem Punkt bei der Heimpremiere in der Hessenliga gegen Hadamar durchaus zufrieden. Über drei Zähler, die ersten der Spielzeit, durfte sich Verbandsligist RW Darmstadt freuen.

Natürlich ist das Ergebnis wichtig. Wichtig ist dem SV 98 aber auch, wie sich seine U21 entwickelt, wie die Talente den Transfer von der Jugend in den Aktivenbereich meistern. Vor diesem Hintergrund haben die Lilien bei der Heimpremiere, die verdientermaßen mit einem Remis endete, wieder einen Schritt nach vorne gemacht. „Es gab viele Momente, in denen wir es besser gemacht haben. Besser als in Kassel, besser als in der ersten Halbzeit gegen Hadamar – da war eine Steigerung zu sehen“, sagte Patrick Kurt nach der Partie. Der Darmstädter Trainer konnte letztlich mit dem Punktgewinn gut leben.

Nachdem 5:1 zum Auftakt bei CSC Kassel gab es gegen den Aufsteiger den nächsten Zähler für den SV 98. Es hätten auch drei Punkte sein können. „Wir müssen das 2:0 nachlegen“, sprach Kurt die 36. Minute an. Mika Schlosser hatte dabei die große Chance, für die Gastgeber zu erhöhen, die durch Vincent Hofer (20.) in Führung gegangen waren. Doch Schlossers Schuss ging am Tor vorbei. Eine Szene, die ärgerlich war für die Lilien, die danach zudem zu passiv wurden und den couragierten Gästen die Initiative überließen – was diese prompt ausnutzen. Einen weiten Schlag aus der eigenen Hälfte nahm Hadamars Thomas Brewer auf, stürmte auf das Darmstädter Tor zu und glich aus (45.+2). Das war zu einfach, da sah die Defensive der Lilien nicht gut aus.

Kurt („Es wurde aber nicht laut“) fand in der Pause dann die richtigen Worte. Seine Mannschaft steigerte sich, spielte besser und hatte im zweiten Durchgang mehr vom Spiel, wenngleich Hadamar gefährlich blieb. Torgefahr ließen die Darmstädter dagegen aber weitestgehend vermissen. „Uns hat die Wirksamkeit im letzten Drittel gefehlt“, sagte der 33 Jahre alte Trainer. Nur kurz vor Schluss waren die Gastgeber nah dran am Siegtreffer. Nach einem Foul an Schlosser an der Strafraumgrenze, für das Hadamars Brooklyn Wölfinger die Rote Karte sah (90.+4/Notbremse), hämmerte Leon Keramovic den fälligen Freistoß so fest aufs Tor, dass RW-Torwart Nemanja Saula nach seiner Glanzparade kurz an der Hand behandelt werden musste.

„Ich habe mehr gute Aktionen von uns gesehen – darauf können wir aufbauen“, bilanzierte Kurt und blickte bereits auf die nächste Aufgabe seines Teams am kommenden Mittwoch (19 Uhr) bei RW Walldorf. „Wir freuen uns auf das Derby und wollen inhaltlich unsere Leistung steigern. Wir wollen nachlegen“, meinte der Coach. Was die Punkte anbelangt. Und was die Entwicklung anbelangt.