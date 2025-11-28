U21 des SC Verl auf der Suche nach Konstanz

Verl. Bei den bitteren Auswärtsniederlagen des SC Verl II beim Schlusslicht TuS Ennepetal (2:8) und bei Türkspor Dortmund (3:4) hat Przemyslaw Czapp zwar Punkte verloren, die er sich gut auf dem eigenen Konto hätte vorstellen können, aber nicht seinen Humor. „Was ihr immer habt mit eurer Abwehrschwäche, wir haben uns doch schon verbessert und nur noch halb so viele Tore kassiert“, parierte der Coach des Tabellen-13. der Fußball-Oberliga Westfalen (17 Punkte) die Frotzeleien vor dem Spiel beim Rang-18. RW Ahlen (9) am Samstagabend, 29. November.

Allerdings ist Czapp bewusst, dass es – sollte sich der Trend fortsetzen – nicht leicht wird, bei den um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze kämpfenden Ahlenern drei Tore zu schießen, um wieder in die Spur zu kommen. Obwohl, beim 5:3 gegen Finnentrop/Bamenohl haben die Verler Talente ja nicht nur eine Reaktion auf die Blamage in Ennepetal gezeigt, sondern auch Offensivqualitäten, und in Ahlen (13:37 Tore) steht nun mal die Schießbude der Oberliga Westfalen.