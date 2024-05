U21 des FSV Hessen Wetzlar schießt sich Frust von der Seele

Wetzlar. Mit ihrem ersten Auswärtssieg, einem 6:1 (3:1) beim SC Edermünde, haben sich die Verbandsliga-Fußballerinnen vom FSV Hessen Wetzlar II aller Abstiegssorgen entledigt. Gar nicht gut sieht es diesbezüglich für den TuS Naunheim aus, der nach dem 1:4 (0:0) in Landau weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz rangiert. Die Gruppenliga-Tabellenführung los ist der SC Münchholzhausen/Dutenhofen, der sein Auswärtsspiel bei der SG Westerfeld überraschend mit 0:2 (0:0) verlor. Auch in der Kreisoberliga gab es für die heimischen Vertreterinnen Niederlagen: Während die SG Münchholzhausen/Dutenhofen/Wetzlar III mit 0:1 (0:1) der Spielvereinigung Blau-Weiß Gießen unterlag, kassierte der SV Hermannstein eine 1:2-Pleite in Ehringshausen.